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21 yıldır böylesi görülmedi! Kredi faiz oranları ve mevduat faizinde rekor: Pazarlıksız herkese yüzde 50 faiz

19.09.2023 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası’nın sıkılışma adımları ihtiyaç kredisi faiz oranları ve Türk Lirası mevduat faizine rekor getirdi. İhtiyaç kredi faizi 21 yılın, 3 aya kadar vadeli TL mevduat faizi de 20 yılın en yüksek seviyesine yükseldi. Bankanın dün aldığı TL özendirici kararlar ile TL mevduat faizinin yüzde 50’yi aşabileceği kaydedildi. Bankacılık kaynakları, bu oranın büyük mevduat tutarı gerekmeden ulaşılabilecek faiz olacağını kaydettiler.

21 yıldır böylesi görülmedi! Kredi faiz oranları ve mevduat faizinde rekor: Pazarlıksız herkese yüzde 50 faiz

Merkez Bankası’nın hem sadeleşme adımları hem de politika faizinde yaptığı artışlar kredi ve mevduat faizlerinde rekor seviyelerin görülmesine yol açtı. Merkez Bankası ortalama verilerine göre, ihtiyaç kredisi faizi 12 Nisan 2002'de gördüğü yüzde 60,82 seviyesinin ardından ilk kez 8 Eylül itibariyle yüzde 59,71'e kadar çıktı. Kredi faizlerindeki yükselişe yine Merkez Bankası'nın TL mevduatı özendirme hamlelerinin etkisiyle TL mevduat faizleri de eşlik etti. 3 aya kadar vadeli TL mevduat faizi 4 Temmuz 2003'te gördüğü yüzde 40,91 seviyesinin ardından ilk kez 8 Eylül'de yüzde 40,87'ye yükseldi. Böylece hem mevduat hem kredi faizleri 20 yılın zirvelerine çıktı. İhtiyaç kredi faizi yıllık enflasyonu aştı.

MERKEZ BANKASI (2)

TL MEVDUAT FAİZİNDE HIZLI YÜKSELİŞ BEKLENİYOR

Ekonomi Gazetesi’nin haberine göre, 8 Eylül itibariyle 3 aya kadar vadeli TL mevduat faizi yüzde 40,87 ile 20 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Her ne kadar ortalama bir mevduat faizi verisi olsa da bankaların özellikle kur korumalı mevduattan standart TL mevduata dönüşte yüzde 45’in üzerinde faiz teklif ettiği bankacılık sektörü kaynaklarının verdiği bilgilerden biliniyor.

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“HERKESİN ULAŞABİLECEĞİ FAİZ ORANI”

Merkez Bankası dün aldığı yeni karar ile KKM’nin TL mevduat sayılmasına son verdi ve TL mevduat payı rasyosuna göre komisyon uygulamasından vazgeçti. Artık sadece KKM’ye dönüşüm hedefi ile KKM yenileme hedeflerine yönelik rasyolar takip edilecek. Bu durumun TL mevduat faizinin yüzde 50’yi aşmasına neden olabileceğini kaydeden bankacılık sektörü kaynakları, ayrıca bu büyümenin herkesin pazarlıksız, büyük mevduat tutarı gerekmeden ulaşılabileceği faiz olacağını kaydettiler.

TÜRK LİRASI (247)

İHTİYAÇ KREDİ FAİZİ TÜKETİCİ ENFLASYONUNU AŞTI

İhtiyaç kredisi faizi ise seçim öncesinden bu yana yükseliş trendindeydi ve bu seçim sonrasında da devam etti. Haziran başında yüzde 40'ı aşan ihtiyaç kredi faizleri PPK kararlarının da etkisiyle hızla yükseldi ve ilk olarak Eylül başında yüzde 50'yi aştı. 8 Eylül itibariyle ise yüzde 59,71 ile hem 21 yılın rekorunu kırdı hem de yıllık tüketici enflasyonunu aştı. Ağustos itibariyle yıllık tüketici enflasyonu yüzde 58,94 seviyesinde bulunuyor.

TÜRK LİRASI (360)

KAMU FRENE BASTI, ÖZEL BANKALAR DEVAM

Merkez Bankası verileri seçimlerin ilk turu öncesinde bankacılık sektörünün yüksek faizlerin de etkisiyle ihtiyaç kredisinde oldukça hızlı bir büyüme yaşadığını gösteriyor. Toplamda tüketici kredilerinde büyüme yüzde 99,16 olurken kamu bankalarında yüzde 123,65, özel bankalarda ise yüzde 84,53 seviyesindeydi. Merkez Bankası'nın hamleleriyle birlikte tüketici kredi büyümesi ivme kaybı yaşadı. Haziran başında büyüme hızında kamuda yüzde 50'nin özelde ise yüzde 70'in altına gelindi. Ama yine de tüketici kredilerinde özel bankalar çok da frene basmadı. 8 Eylül itibariyle toplam tüketici kredi büyümesi yüzde 25,68 olurken hız kamu bankalarında yüzde 5,72, özel bankalarda ise yüzde 30,37 seviyesinde hesaplandı.


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