21 yıldır ücretsiz veriliyor! Her yoldan geçene...

Gümüşhane-Kelkit-Köse karayollarının kavşağında yer alan köyde, 2004 yılında dönemin muhtarı Alim Aşkın tarafından başlatılan iftar hizmeti, köy halkının desteğiyle kesintisiz olarak devam ediyor. Yoldan geçenlerin iftar saatinde peynir ve zeytinle oruç açtığını gören merhum Aşkın'ın girişimiyle başlatılan uygulama, her yıl artan desteklerle büyüyerek 4 çeşit sıcak yemeğin ikram edildiği bir geleneğe dönüştü.

Köyde bu iş için özel olarak yapılan yemekhane, aşçı tarafından hazırlanan yemeklerle iftar saatinde misafirlerine kapılarını açıyor. Yemeklerin masrafları köylüler ve il dışında yaşayan hayırseverler tarafından karşılanıyor.

VALİ BARUŞ İLK İFTARI KIRIKLI KÖYÜNDE AÇTI

Bu yıl Ramazan ayının ilk gününde bu hayırlı geleneğe ortak olan Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, ilk iftarını Kırıklı köyünde vatandaşlarla birlikte yaptı.

"GÜMÜŞHANE OLARAK BÖYLE MÜBAREK BİR AYA HEP BİR SOFRA ETRAFINDA GİRİŞ YAPMANIN HUZURUNU YAŞIYORUZ"

İftar programının ardından köy kahvehanesinde vatandaşlarla sohbet eden Vali Baruş, yaptığı açıklamada tüm müminler için sevinç ve huzur kaynağı olan Ramazan ayına kavuştuklarını hatırlatarak, "Gümüşhane olarak böyle mübarek bir aya hep bir sofra etrafında giriş yapmanın huzurunu yaşıyoruz. Bugün merkeze bağlı Kırıklı köyümüzdeyiz. 2004 yılından beri geleneksel hale gelmiş olan bu iftar yemeğini muhtarımızla, köylülerimizle, yoldan geçen vatandaşlarımızla birlikte açmış olduk. Böyle ortak bir sofra etrafında orucunu açmanın ve Ramazan ayına girmenin huzurunu hissediyor, gerçekten büyük mutluluk duyuyor insan. Tüm Gümüşhaneli hemşerilerimizin Ramazan ayını tebrik ediyorum" dedi.

"RAMAZAN AYI SON DERECE ÖNEMLİ BİR AY"

Ramazan ayının toplumsal bir ay olduğunu kaydeden Vali Baruş, "Herkesin ortak bir sofra etrafında toplanıp orucunu açması, kardeşliği güçlendiren bir unsur. Diğer taraftan bu ayda özellikle yoksulların, garibanların, hali vakti yerinde olmayan insanların kayırılması, onlara yardım edilmesi, onların elinden tutulması ve bu sayede de toplumsal mutluluğun arttırılması bakımından Ramazan ayı son derece önemli bir ay. Bu iki faydasını da hep birlikte değerlendirebilirsek toplum olarak, fertler olarak inşallah bu Ramazan ayı da bizim için güzel geçecek" diye konuştu.

"DÜNYANIN DÖRT BİR TARAFINDA RAMAZAN'I ZOR BİR BİÇİMDE GEÇİRENLERİ UNUTMAYALIM"

Vali Baruş, dünyada zulüm altında inleyen Müslümanların da dualarda, yardımlarda unutulmaması gerektiğinin altını çizerek, "Gazze başta olmak üzere, dünyanın dört bir tarafında Ramazan'ı zor bir biçimde geçiren, sıkıntı altında yaşayan, başkalarının esareti altında inleyen kardeşlerimize de hep birlikte dua edelim. Elimizden geldiğince de ülkemizde AFAD başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarımızın başlatmış olduğu yardım kampanyalarına katkıda bulunarak onların acılarına da sıkıntılarına da bir nebze olsun ilaç olmayı isteyelim" ifadelerini kullandı.

"21 YILDIR BU GELENEĞİ DEVAM ETTİRİYORUZ"

Köy muhtarı Fikret Bulut ise, "İftar geleneğimizi 2024 yılından bugüne 21 yıldır devam ettiriyoruz. Bir kamyoncunun peynir ve zeytinle burada iftar açmasıyla Alim hocamızın başlattığı program bugünlere kadar getirildi. İnşallah bundan sonra da devam ettirilecek. Gönüllü insanların verdiği paralarla yapıyoruz. Burada mutfağımız, aşçımız var. Bulaşık makinemize kadar her şeyimiz var" dedi.

"BURADA BU GÜZEL ORTAMDA ÇOK MUTLUYUZ"

Etkinliğe Kelkit ilçesinden katılan Celal Torun da "Bu geleneği başlatanlardan, devam ettirenlerden Allah razı olsun. Her yıl buraya 3-4 kez gelir bu güzel ortamı bu güzel insanlarla paylaşırız. Bu durum bize ayrıca mutluluk veriyor" diye konuştu. (İHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır