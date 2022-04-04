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  4. 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları son dakika! 4 Nisan 2022 Pazartesi

22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları son dakika! 4 Nisan 2022 Pazartesi

04.04.2022 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar? sorusunun yanıtı Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımın ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bu kapsamda 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları kaç TL? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte 4 Nisan 2022 Pazartesi güncel altın bilezik fiyatları...

22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları son dakika! 4 Nisan 2022 Pazartesi

4 Nisan 2022 Pazartesi gününün altın ve altın bilezik fiyatları vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş; Nisan ayını işaret ederek uyarıda bulunmuştu. Bu kapsamda 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar? sorusu internette araştırılmaya başlandı. 4 Mart 2022 Pazartesi günün güncel altın bilezik fiyatlarlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK BUGÜN NE KADAR? 16 MART 2022

22 AYAR ALTIN BİLEZİK BUGÜN NE KADAR?

22 ayar altın bilezik alış fiyatı: 821,30 TL

22 AYAR ALTIN BİLEZİK BUGÜN NE KADAR? 16 MART 2022

22 ayar altın bilezik satış fiyatı: 848,86 TL

22 AYAR ALTIN BİLEZİK BUGÜN NE KADAR? 16 MART 2022

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

18 ayar altın alış fiyatı: 661,29 TL

18 ayar altın satış fiyatı: 661,45 TL

14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

14 ayar altın alış fiyatı: 496,64 TL

14 ayar altın satış fiyatı: 596,40 TL

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın alış: 905,88 TL

Gram altın satış: 906,09 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 5.879,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 5.941,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

YARIM ALTIN KAÇ TL?

Yarım altın alış: 2.944,00 TL

Yarım altın satış: 2.981,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 1.472,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.490,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

TAM ALTIN KAÇ TL?

Tam altın alış: 5.895,00 TL

Tam altın satış: 5.954,00 TL

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