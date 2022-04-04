22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları son dakika! 4 Nisan 2022 Pazartesi

4 Nisan 2022 Pazartesi gününün altın ve altın bilezik fiyatları vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş; Nisan ayını işaret ederek uyarıda bulunmuştu. Bu kapsamda 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar? sorusu internette araştırılmaya başlandı. 4 Mart 2022 Pazartesi günün güncel altın bilezik fiyatlarlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
22 ayar altın bilezik alış fiyatı: 821,30 TL
22 ayar altın bilezik satış fiyatı: 848,86 TL
18 ayar altın alış fiyatı: 661,29 TL
18 ayar altın satış fiyatı: 661,45 TL
14 ayar altın alış fiyatı: 496,64 TL
14 ayar altın satış fiyatı: 596,40 TL
Gram altın alış: 905,88 TL
Gram altın satış: 906,09 TL
Cumhuriyet altını alış: 5.879,00 TL
Cumhuriyet altını satış: 5.941,00 TL
Yarım altın alış: 2.944,00 TL
Yarım altın satış: 2.981,00 TL
Çeyrek altın alış: 1.472,00 TL
Çeyrek altın satış: 1.490,00 TL
Tam altın alış: 5.895,00 TL
Tam altın satış: 5.954,00 TL
Okuyucu Yorumları 0 yorum