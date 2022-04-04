22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları son dakika! 4 Nisan 2022 Pazartesi

4 Nisan 2022 Pazartesi gününün altın ve altın bilezik fiyatları vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş; Nisan ayını işaret ederek uyarıda bulunmuştu. Bu kapsamda 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar? sorusu internette araştırılmaya başlandı. 4 Mart 2022 Pazartesi günün güncel altın bilezik fiyatlarlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK BUGÜN NE KADAR?

22 ayar altın bilezik alış fiyatı: 821,30 TL

22 ayar altın bilezik satış fiyatı: 848,86 TL

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

18 ayar altın alış fiyatı: 661,29 TL

18 ayar altın satış fiyatı: 661,45 TL

14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

14 ayar altın alış fiyatı: 496,64 TL

14 ayar altın satış fiyatı: 596,40 TL

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın alış: 905,88 TL

Gram altın satış: 906,09 TL

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 5.879,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 5.941,00 TL

YARIM ALTIN KAÇ TL?

Yarım altın alış: 2.944,00 TL

Yarım altın satış: 2.981,00 TL

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 1.472,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.490,00 TL

TAM ALTIN KAÇ TL?

Tam altın alış: 5.895,00 TL

Tam altın satış: 5.954,00 TL



