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22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları son dakika! 5 Nisan 2022 Salı

05.04.2022 07:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar? 5 Nisan Salı günü de en çok araştırılan sorular arasında yer alıyor. Nisan ayının gelmesinin ardından düğün sezonu da yaklaştı. Bu kapsamda 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları kaç TL oldu? sorularının cevabı merak konusu oldu. İşte 5 Nisan 2022 Salı gününün güncel fiyatları...

22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları son dakika! 5 Nisan 2022 Salı

5 Nisan 2022 Salı gününün altın ve altın bilezik fiyatları vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Düğün sezonunun yaklaşması ile birlikte takı takacak kişiler ile yatırım yapmak isteyen kişiler konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Bu kapsamda 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar? sorusu internette araştırılmaya başlandı. 5 Mart 2022 Salı günün güncel altın bilezik fiyatlarlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK BUGÜN NE KADAR? 16 MART 2022

22 AYAR ALTIN BİLEZİK BUGÜN NE KADAR?

22 ayar altın bilezik alış fiyatı: 827,48 TL

22 AYAR ALTIN BİLEZİK BUGÜN NE KADAR? 16 MART 2022

22 ayar altın bilezik satış fiyatı: 833,80 TL

22 AYAR ALTIN BİLEZİK BUGÜN NE KADAR? 16 MART 2022

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

18 ayar altın alış fiyatı: 665,39 TL

18 ayar altın satış fiyatı: 665,48 TL

14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

14 ayar altın alış fiyatı: 499,55TL

14 ayar altın satış fiyatı: 599,16 TL

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın alış: 911,46 TL

Gram altın satış: 911,56 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 5.916,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 5.972,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

YARIM ALTIN KAÇ TL?

Yarım altın alış: 2.963,00 TL

Yarım altın satış: 2.997,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 1.482,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.498,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

TAM ALTIN KAÇ TL?

Tam altın alış: 5.895,00 TL

Tam altın satış: 5.954,00 TL

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