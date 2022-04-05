22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları son dakika! 5 Nisan 2022 Salı

5 Nisan 2022 Salı gününün altın ve altın bilezik fiyatları vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Düğün sezonunun yaklaşması ile birlikte takı takacak kişiler ile yatırım yapmak isteyen kişiler konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Bu kapsamda 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar? sorusu internette araştırılmaya başlandı. 5 Mart 2022 Salı günün güncel altın bilezik fiyatlarlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
22 ayar altın bilezik alış fiyatı: 827,48 TL
22 ayar altın bilezik satış fiyatı: 833,80 TL
18 ayar altın alış fiyatı: 665,39 TL
18 ayar altın satış fiyatı: 665,48 TL
14 ayar altın alış fiyatı: 499,55TL
14 ayar altın satış fiyatı: 599,16 TL
Gram altın alış: 911,46 TL
Gram altın satış: 911,56 TL
Cumhuriyet altını alış: 5.916,00 TL
Cumhuriyet altını satış: 5.972,00 TL
Yarım altın alış: 2.963,00 TL
Yarım altın satış: 2.997,00 TL
Çeyrek altın alış: 1.482,00 TL
Çeyrek altın satış: 1.498,00 TL
Tam altın alış: 5.895,00 TL
Tam altın satış: 5.954,00 TL
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