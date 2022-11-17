22 ayar altın bilezik ne kadar, kaç TL? 17 Kasım 2022 Perşembe 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları

Altın bilezik fiyatları le ilgili son dakika gelişmeleri 17 Kasım 2022 Perşembe günü vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Altın haftanın 17 Kasım 2022 Perşembe gününe düşüşle başladı. Birçok kişi internette "22 ayar altın bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtına ulaşmak için araştırma yapıyor. İşte 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları...

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

22 ayar altın bilezik önceki kapanışını 981,29 TL'den yaptı. 22 Ayar altın bilezik bugün 965,85 TL'den alınırken 974,52 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR OLDU?

18 ayar altın bilezik 771,95 TL'den alınıyor ve 772,02 TL'den satılıyor.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR, KAÇ TL?

14 gram altın bilezik 17 Kasım'da yüzde 0,39 değer kaybetti. 14 gram altın bileziğin alışı 669,61 TL, satışı ise 696,87 TL oldu.

ALTIN BİLEZİK FİYATLARI CANLI TAKİP

ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ!

Altın fiyatları geçen haftaya 1681 dolardan başlamasının ardından 15 Kasım Salı sabahında 80 dolardan fazla yükseldi. Ons altın bugün 1781 dolardan değerleniyor Temmuz 2020’den bu yana görülen en iyi performansı sergileyen altın, bir süredir üzülen yatırımcısını sevindirdi. Gram altın fiyatları ise 1062 liralık rekor seviyesinin de üzerine çıkarak 1068 lirayı aştı.Dün 1.062 TL'ye kadar yükselen gram altın bugün 1.053 TL'ye kadar geriledi.

ALTIN VE PARA PİYASALARI UZMANI İSLAM MEMİŞ'TEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında gram altının bin 60 TL seviyesinin güçlü bir direnç olduğunu belirtmişti.

"Hem ons tarafında hem gram tarafında pozitif görünüm devam ediyor." ifadelerini kullanan Memiş, devamında bin 100'lü rakamların konuşulabileceğini belirtmişti.

