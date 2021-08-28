22 ayar bileziğin gram fiyatı ne kadar? İşte 28 Ağustos Cumartesi bilezik fiyatları

Piyasaların kapalı olduğu 28 Ağustos Cumartesi günü altın fiyatları yükselse de bu hafta yatırımcısına yüzde yüzde 0,21 oranda kaybettirdi. İşte 22 ayar bileziğin gram fiyatına dair bilgiler…
443,46 Türk lirası
446,75 Türk lirası
487,60 Türk lirası
487,77 Türk lirası
Bin 816,48 Türk lirası
Bin 817,77 Türk lirası
3 bin 154,00 Türk lirası
bin 213,00 Türk lirası
Bin 584,00 Türk lirası
Bin 612,00 Türk lirası
792,00 Türk lirası
806,00 Türk lirası
3 bin 186,47 Türk lirası
3 bin 245,95 Türk lirası
439,81 Türk lirası
460,82 Türk lirası
355,95 Türk lirası
356,07 Türk lirası
267,15 Türk lirası
320,88 Türk lirası
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