FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 22 ayar bileziğin gram fiyatı ne kadar? İşte 28 Ağustos Cumartesi bilezik fiyatları

22 ayar bileziğin gram fiyatı ne kadar? İşte 28 Ağustos Cumartesi bilezik fiyatları

28.08.2021 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son haftalarda altın fiyatlarıyla paralel bir şekilde sürekli bir düşüş eğilimi sergileyen 22 ayar bileziğin gram fiyatında artış meydana geldi. Ons altındaki artışla birlikte22 ayar bileziğin gram fiyatı da yükseldi.

Piyasaların kapalı olduğu 28 Ağustos Cumartesi günü altın fiyatları yükselse de bu hafta yatırımcısına yüzde yüzde 0,21 oranda kaybettirdi. İşte 22 ayar bileziğin gram fiyatına dair bilgiler…

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

443,46 Türk lirası
446,75 Türk lirası

GRAM ALTIN

487,60 Türk lirası
487,77 Türk lirası

ONS ALTIN

Bin 816,48 Türk lirası
Bin 817,77 Türk lirası

CUMHURİYET ALTINI

3 bin 154,00 Türk lirası
bin 213,00 Türk lirası

YARIM ALTIN

Bin 584,00 Türk lirası
Bin 612,00 Türk lirası

ÇEYREK ALTIN

792,00 Türk lirası
806,00 Türk lirası

REŞAT ALTINI

3 bin 186,47 Türk lirası
3 bin 245,95 Türk lirası

22 AYAR ALTININ GRAMI

439,81 Türk lirası
460,82 Türk lirası

18 AYAR ALTININ GRAMI

355,95 Türk lirası
356,07 Türk lirası

14 AYAR ALTININ GRAMI

267,15 Türk lirası
320,88 Türk lirası


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!
Ülkeyi ayağa kaldıran olay! Yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına uğradıÜlkeyi ayağa kaldıran olay! Yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına uğradı
Yüz yüze eğitim öncesi kötü haber! Yüzde 30 zamlandıYüz yüze eğitim öncesi kötü haber! Yüzde 30 zamlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Manisa ve Kahramanmaraş'ta feci kazalar: 8 ölü 7 yaralı

Manisa ve Kahramanmaraş'ta feci kazalar: 8 ölü 7 yaralı

'Uyuşturucu evi'ne baskın! 21 şüpheli kıskıvrak yakalandı

'Uyuşturucu evi'ne baskın! 21 şüpheli kıskıvrak yakalandı

1 milyon lirayı toprağa 'gömdüler!'

1 milyon lirayı toprağa 'gömdüler!'

Satılık havalimanı! 50 milyon avroya yapılmıştı

Satılık havalimanı! 50 milyon avroya yapılmıştı

Bu mezarın ömrü 90 yıl! Çok az kişi biliyor

Bu mezarın ömrü 90 yıl! Çok az kişi biliyor

Yüz yüze eğitim öncesi kötü haber! Yüzde 30 zamlandı

Yüz yüze eğitim öncesi kötü haber! Yüzde 30 zamlandı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Felaket çok hızlı geldi! Tüm dünya tehlikede

Felaket çok hızlı geldi! Tüm dünya tehlikede

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Memur ve memur emeklileri dikkat! Yeni gelişme

Memur ve memur emeklileri dikkat! Yeni gelişme

2022’de hangi memur ne kadar maaş alacak?

2022’de hangi memur ne kadar maaş alacak?

Memur ve memur emeklisi zam oranı belli oldu

Memur ve memur emeklisi zam oranı belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.