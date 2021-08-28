22 ayar bileziğin gram fiyatı ne kadar? İşte 28 Ağustos Cumartesi bilezik fiyatları

Piyasaların kapalı olduğu 28 Ağustos Cumartesi günü altın fiyatları yükselse de bu hafta yatırımcısına yüzde yüzde 0,21 oranda kaybettirdi. İşte 22 ayar bileziğin gram fiyatına dair bilgiler…

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

443,46 Türk lirası

446,75 Türk lirası

GRAM ALTIN

487,60 Türk lirası

487,77 Türk lirası

ONS ALTIN

Bin 816,48 Türk lirası

Bin 817,77 Türk lirası

CUMHURİYET ALTINI

3 bin 154,00 Türk lirası

bin 213,00 Türk lirası

YARIM ALTIN

Bin 584,00 Türk lirası

Bin 612,00 Türk lirası

ÇEYREK ALTIN

792,00 Türk lirası

806,00 Türk lirası

REŞAT ALTINI

3 bin 186,47 Türk lirası

3 bin 245,95 Türk lirası

22 AYAR ALTININ GRAMI

439,81 Türk lirası

460,82 Türk lirası

18 AYAR ALTININ GRAMI

355,95 Türk lirası

356,07 Türk lirası

14 AYAR ALTININ GRAMI

267,15 Türk lirası

320,88 Türk lirası



