22 ayar bileziğin gram fiyatı ne kadar oldu? İşte 15 Ekim Cuma 22 ayar bilezik fiyatları…

Son Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan faiz indiriminin ardından 500 TL’nin üstüne çıkan 24 ayar gram altın, bu hafta başından itibaren yatırımcının yüzünü güldürüyor. Tüm altın türevleriyle birlikte 22 ayar bilezikte de artış oldu.
Alış: 485.68 Türk lirası
Satış: 490.92 Türk lirası
Alış: 530.05 Türk lirası
Satış: 530,31 Türk lirası
Alış: 852,17 Türk lirası
Satış: 869,90 Türk lirası
Alış: 1.703,91 Türk lirası
Satış: 1.740,15 Türk lirası
Alış: 3,505,05 Türk lirası
Satış: 3,544,78 Türk lirası
Alış: 3.407.62 Türk lirası
Satış: 3.445.22 Türk lirası
Alış: 3.504.70 Türk lirası
Satış: 3.543.59 Türk lirası
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