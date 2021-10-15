22 ayar bileziğin gram fiyatı ne kadar oldu? İşte 15 Ekim Cuma 22 ayar bilezik fiyatları…

Son Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan faiz indiriminin ardından 500 TL’nin üstüne çıkan 24 ayar gram altın, bu hafta başından itibaren yatırımcının yüzünü güldürüyor. Tüm altın türevleriyle birlikte 22 ayar bilezikte de artış oldu.

22 AYAR BİLEZİK FİYATLARI

Alış: 485.68 Türk lirası

Satış: 490.92 Türk lirası

GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 530.05 Türk lirası

Satış: 530,31 Türk lirası

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Alış: 852,17 Türk lirası

Satış: 869,90 Türk lirası

YARIM ALTIN FİYATLARI

Alış: 1.703,91 Türk lirası

Satış: 1.740,15 Türk lirası

CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI

Alış: 3,505,05 Türk lirası

Satış: 3,544,78 Türk lirası

TAM ALTIN FİYATLARI

Alış: 3.407.62 Türk lirası

Satış: 3.445.22 Türk lirası

ATA ALTIN FİYATLARI

Alış: 3.504.70 Türk lirası

Satış: 3.543.59 Türk lirası



