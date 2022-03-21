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22 ayar bilezik bugün ne kadar, kaç TL? 21 Mart 2022 Pazartesi 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik son dakika!

21.03.2022 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

21 Mart Pazartesi günü altın ve altın bilezik fiyatları yatırımcılar ile düğün, nişan gibi özel davetlerde takı takacak kişiler tarafından merak konusu oldu. Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş altın almak isteyen kişiler için uyarıda bulunmuştu. Peki 22 ayar bilezik bugün ne kadar, kaç TL? İşte 21 Mart 2022 Pazartesi günü güncel 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ve ayrıntılar haberimizde...

22 ayar bilezik bugün ne kadar, kaç TL? 21 Mart 2022 Pazartesi 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik son dakika!

21 Mart 2022 Pazartesi günü yani haftanın ilk gününde vatandaşlar ve yatırıcımcılar altın ve altın bilezik fiyatlarını ilgiyle takip ediyor. Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın alacak kişilere uyarıda bulunup alınmaması yönünde tavsiye verdi. Vatandaşlar 21 Mart 2022 Mart 22 ayar bilezik bugün ne kadar, kaç TL? sorularının yanıtını öğrenmek için araştırma yapıyor. 21 Mart 22 ayar bilezik fiyatları ve altın fiyatlarına ilişkin detaylar haberimizde...

22 AYAR ALTIN BİLEZİK BUGÜN NE KADAR? 16 MART 2022

22 AYAR ALTIN BİLEZİK BUGÜN NE KADAR?

22 ayar altın bilezik alış fiyatı: 828,52 TL

22 AYAR ALTIN BİLEZİK BUGÜN NE KADAR? 16 MART 2022

22 ayar altın bilezik satış fiyatı: 835,50 TL

22 AYAR ALTIN BİLEZİK BUGÜN NE KADAR? 16 MART 2022

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?


18 ayar altın alış fiyatı: 669,87 TL

18 ayar altın satış fiyatı: 670,02 TL

14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?


14 ayar altın alış fiyatı: 501,29 TL

14 ayar altın satış fiyatı: 604,74 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın alış: 913,59 TL

Gram altın satış: 913,93 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 6.055,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 6.150,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

YARIM ALTIN KAÇ TL?

Yarım altın alış: 2.975,00 TL

Yarım altın satış: 3.004,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 1.486,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.502,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

TAM ALTIN KAÇ TL?

Tam altın alış: 5.931,00 TL

Tam altın satış: 5.986,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

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