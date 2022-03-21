22 ayar bilezik bugün ne kadar, kaç TL? 21 Mart 2022 Pazartesi 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik son dakika!

21 Mart 2022 Pazartesi günü yani haftanın ilk gününde vatandaşlar ve yatırıcımcılar altın ve altın bilezik fiyatlarını ilgiyle takip ediyor. Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın alacak kişilere uyarıda bulunup alınmaması yönünde tavsiye verdi. Vatandaşlar 21 Mart 2022 Mart 22 ayar bilezik bugün ne kadar, kaç TL? sorularının yanıtını öğrenmek için araştırma yapıyor. 21 Mart 22 ayar bilezik fiyatları ve altın fiyatlarına ilişkin detaylar haberimizde...

22 AYAR ALTIN BİLEZİK BUGÜN NE KADAR?

22 ayar altın bilezik alış fiyatı: 828,52 TL

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22 ayar altın bilezik satış fiyatı: 835,50 TL

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18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

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18 ayar altın alış fiyatı: 669,87 TL

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18 ayar altın satış fiyatı: 670,02 TL

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14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

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14 ayar altın alış fiyatı: 501,29 TL

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14 ayar altın satış fiyatı: 604,74 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın alış: 913,59 TL

Gram altın satış: 913,93 TL

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 6.055,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 6.150,00 TL

YARIM ALTIN KAÇ TL?

Yarım altın alış: 2.975,00 TL

Yarım altın satış: 3.004,00 TL

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 1.486,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.502,00 TL

TAM ALTIN KAÇ TL?

Tam altın alış: 5.931,00 TL

Tam altın satış: 5.986,00 TL



