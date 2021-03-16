22 ayar bilezik fiyatı |16 Mart Salı 22 ayar ve 14 ayar bileziğin gram fiyatı ne kadar?

Altın fiyatlarında bir süredir hareketlilik yok. Genel olarak aynı seviyelerde ilerleyen 22 ayar bileziğin gram ve 14 ayar bileziğin gram altın fiyatlarında değişiklik gözlemlenmedi. Dün 22 ayar bileziğin gram alış fiyatı 380 TL civarlarında iken 14 ayar bileziğin gram alış fiyatı ise 230 TL civarlarında alıcı buldu.

22 AYAR BİLEZİK GRAM FİYATI

ALIŞ: 382,50

SATIŞ: 384,50

14 AYAR BİLEZİK GRAM FİYATI

ALIŞ: 230,13

SATIŞ: 277,92

16 MART ALTIN FİYATLARI

Yarım Altın

ALIŞ: 1,369

SATIŞ: 1,390

Çeyrek Altın

ALIŞ: 685

SATIŞ: 696

Gram Altın

ALIŞ: 420,07

SATIŞ: 420,12



