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22 ayar bilezik ne kadar? 22 ayar bileziğin gram fiyatında yükseliş!

24.09.2021 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatlarına paralel olarak uzun zamandır yatay seviyelerde hareketlerini sürdüren 22 ayar bileziğin gram fiyatı, TCMB’nin aldığı faiz indirim kararının ardından yükselişe geçmişti. İşte 24 Eylül 2021 Cuma 22 ayar bileziğin gram fiyatı…

Düğünlerde takı olarak değerlendirilmesinin yanı sıra yatırım aracı olarak da kullanılan 22 ayar bileziğin gram fiyatı, Merkez Bankası’nın 23 Eylül’deki Para Politikası Kurulu toplantısında alınan faiz indirimi kararından sonra yükseldi.

22 AYAR BİLEZİK BUGÜN NE KADAR?

22 ayar bilezik 24 Eylül 2021 Cuma gününe yükselişle başladı. 22 ayar bileziğin alış fiyatı 447,13 Türk lirası, satış fiyatı ise 450,81 Türk lirasından işlem görüyor.

GRAM ALTIN FİYATI

490,38 Türk lirası

495,00 Türk lirası

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

493,66 Türk lirası

493,71 Türk lirası

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.751,68 Türk lirası

1.751,97 Türk lirası

ÇEYREK ALTIN FİYATI

789,75 Türk lirası

807,14 Türk lirası

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.159,42 Türk lirası

3.219,01 Türk lirası

YARIM ALTIN FİYATI

1.574,77 Türk lirası

1.614,44 Türk lirası

ZİYNET ALTINI FİYATI

3.159,42 Türk lirası

3.219,01 Türk lirası

ATA ALTIN FİYATI

3.238,47 Türk lirası

3.321,84 Türk lirası

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

269,56 Türk lirası

323,68 Türk lirası

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