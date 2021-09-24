22 ayar bilezik ne kadar? 22 ayar bileziğin gram fiyatında yükseliş!

Düğünlerde takı olarak değerlendirilmesinin yanı sıra yatırım aracı olarak da kullanılan 22 ayar bileziğin gram fiyatı, Merkez Bankası’nın 23 Eylül’deki Para Politikası Kurulu toplantısında alınan faiz indirimi kararından sonra yükseldi.
22 ayar bilezik 24 Eylül 2021 Cuma gününe yükselişle başladı. 22 ayar bileziğin alış fiyatı 447,13 Türk lirası, satış fiyatı ise 450,81 Türk lirasından işlem görüyor.
490,38 Türk lirası
495,00 Türk lirası
493,66 Türk lirası
493,71 Türk lirası
1.751,68 Türk lirası
1.751,97 Türk lirası
789,75 Türk lirası
807,14 Türk lirası
3.159,42 Türk lirası
3.219,01 Türk lirası
1.574,77 Türk lirası
1.614,44 Türk lirası
3.159,42 Türk lirası
3.219,01 Türk lirası
3.238,47 Türk lirası
3.321,84 Türk lirası
269,56 Türk lirası
323,68 Türk lirası
Okuyucu Yorumları 0 yorum