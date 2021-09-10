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22 ayar bilezik ne kadar? İşte 10 Eylül 2021 Cuma 22 ayar bileziğin gram fiyatı!

10.09.2021 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haftanın son işlem gününde altın fiyatlarına paralel hareketlerini sürdüren 22 ayar bileziğin gram fiyatı, güne dünkü kapanışına yakın seviyelerde başladı. Düğünlerde takı olarak değerlendirilen, yatırım aracı olarak da kullanılan 22 ayar bileziğin gram fiyatı, güne yükselişle başladı.

Dolar fiyatları, yurt içi ve yurt dışındaki gelişmelere paralel olarak hareketlerini sürdüren altın fiyatları, son günlerde yükseliş trendi içerisinde. Özellikle son dönemlerde sürekli düşüş yaşayan 22 ayar bilezikte de hareketlenme başladı. İşte 10 Eylül 2021 Cuma 22 ayar bileziğin gram fiyatı..

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

439,93 Türk lirası

456,94 Türk lirası

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

267,22 Türk lirası

320,97 Türk lirası

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

488,17 Türk lirası

488,25 Türk lirası

GRAM ALTIN FİYATI

486,11 Türk lirası

489,90 Türk lirası

ÇEYREK ALTIN FİYATI

781,07 Türk lirası

798,29 Türk lirası

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1 bin 798,90 Türk lirası

1 bin 799,17 Türk lirası

YARIM ALTIN FİYATI

1 bin 557,26 Türk lirası

1 bin 596,57 Türk lirası

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3 bin 124,29 Türk lirası

3 bin 183,38 Türk lirası

ATA ALTIN FİYATI

3 bin 207,55 Türk lirası

3 bin 288,41 Türk lirası

ZİYNET ALTINI FİYATI

3 bin 124,29 Türk lirası

3 bin 183,38 Türk lirası


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