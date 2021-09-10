22 ayar bilezik ne kadar? İşte 10 Eylül 2021 Cuma 22 ayar bileziğin gram fiyatı!

Dolar fiyatları, yurt içi ve yurt dışındaki gelişmelere paralel olarak hareketlerini sürdüren altın fiyatları, son günlerde yükseliş trendi içerisinde. Özellikle son dönemlerde sürekli düşüş yaşayan 22 ayar bilezikte de hareketlenme başladı. İşte 10 Eylül 2021 Cuma 22 ayar bileziğin gram fiyatı..
439,93 Türk lirası
456,94 Türk lirası
267,22 Türk lirası
320,97 Türk lirası
488,17 Türk lirası
488,25 Türk lirası
486,11 Türk lirası
489,90 Türk lirası
781,07 Türk lirası
798,29 Türk lirası
1 bin 798,90 Türk lirası
1 bin 799,17 Türk lirası
1 bin 557,26 Türk lirası
1 bin 596,57 Türk lirası
3 bin 124,29 Türk lirası
3 bin 183,38 Türk lirası
3 bin 207,55 Türk lirası
3 bin 288,41 Türk lirası
3 bin 124,29 Türk lirası
3 bin 183,38 Türk lirası
Okuyucu Yorumları 0 yorum