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22 ayar bilezik ne kadar? İşte 27 Ağustos Cuma 22 ayar bileziğin gram fiyatı!

27.08.2021 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatlarında son günlerde yaşanan düşüş, 22 ayar bileziğin gram fiyatlarına da yansıdı. Düğünlerin vazgeçilmezi olan 22 ayar bileziğin gram fiyatı, son günlerde düşüş eğilimi içerisindeydi. İşte 27 Ağustos 22 ayar bileziğin gram fiyatına dair detaylar…

Altın fiyatlarıyla birlikte hareket eden 22 ayar bileziğin gram fiyatı, dünkü açılışına yakın seviyelerde hareket ediyor. Son zamanlarda günden günde düşen altın fiyatlarıyla birlikte hareketlerini sürdüren 22 ayar bileziğin gram fiyatı, 27 Ağustos Cuma gününe yatay bir seyirle başladı.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 439,61 Türk lirası
SATIŞ: 442,87 Türk lirası

ALTIN (TL/GR)

ALIŞ: 485,06 Türk lirası
SATIŞ: 485,14 Türk lirası

ALTIN (ONS)

ALIŞ: 1.799,37 Türk lirası
SATIŞ: 1.799,78 Türk lirası

ALTININ DOLAR KİLOGRAM FİYATI

ALIŞ: 57.560,00 Türk lirası
SATIŞ: 57.570,00 Türk lirası

ALTININ AVRO KİLOGRAM FİYATI

ALIŞ: 67.809,00 Türk lirası
SATIŞ: 67.821,00 Türk lirası

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.143,00 Türk lirası
SATIŞ: 3.195,00 Türk lirası

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.579,00 Türk lirası
SATIŞ: 1.603,00 Türk lirası

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 788,00 Türk lirası
SATIŞ: 801,00 Türk lirası

REŞAT ALTINI

ALIŞ: 3.175,47 Türk lirası
SATIŞ: 3.227,95 Türk lirası

KULPLU REŞAT ALTINI

ALIŞ: 3.177,69 Türk lirası
SATIŞ: 3.230,20 Türk lirası

22 AYAR ALTININ GRAMI

ALIŞ: 438,10 Türk lirası
SATIŞ: 459,05 Türk lirası

18 AYAR ALTININ GRAMI

ALIŞ: 354,09 Türk lirası
SATIŞ: 354,15 Türk lirası

14 AYAR ALTININ GRAMI

ALIŞ: 266,19 Türk lirası
SATIŞ: 319,77 Türk lirası

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