22 ayar bilezik ne kadar? İşte 27 Ağustos Cuma 22 ayar bileziğin gram fiyatı!

Altın fiyatlarıyla birlikte hareket eden 22 ayar bileziğin gram fiyatı, dünkü açılışına yakın seviyelerde hareket ediyor. Son zamanlarda günden günde düşen altın fiyatlarıyla birlikte hareketlerini sürdüren 22 ayar bileziğin gram fiyatı, 27 Ağustos Cuma gününe yatay bir seyirle başladı.
ALIŞ: 439,61 Türk lirası
SATIŞ: 442,87 Türk lirası
ALIŞ: 485,06 Türk lirası
SATIŞ: 485,14 Türk lirası
ALIŞ: 1.799,37 Türk lirası
SATIŞ: 1.799,78 Türk lirası
ALIŞ: 57.560,00 Türk lirası
SATIŞ: 57.570,00 Türk lirası
ALIŞ: 67.809,00 Türk lirası
SATIŞ: 67.821,00 Türk lirası
ALIŞ: 3.143,00 Türk lirası
SATIŞ: 3.195,00 Türk lirası
ALIŞ: 1.579,00 Türk lirası
SATIŞ: 1.603,00 Türk lirası
ALIŞ: 788,00 Türk lirası
SATIŞ: 801,00 Türk lirası
ALIŞ: 3.175,47 Türk lirası
SATIŞ: 3.227,95 Türk lirası
ALIŞ: 3.177,69 Türk lirası
SATIŞ: 3.230,20 Türk lirası
ALIŞ: 438,10 Türk lirası
SATIŞ: 459,05 Türk lirası
ALIŞ: 354,09 Türk lirası
SATIŞ: 354,15 Türk lirası
ALIŞ: 266,19 Türk lirası
SATIŞ: 319,77 Türk lirası
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