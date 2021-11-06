22 ayar bilezik ne kadar oldu? İşte 6 Kasım 22 ayar bileziğin gram fiyatı!

22 ayar bileziğin gram fiyatı, dünkü kapanışına yakın seviyelerde işlemlerini sürdürüyor. Takı olarak kullanılmasının dışında önemli bir yatırım aracı olarak da değerlendirilen 22 ayar bileziğin gram fiyatı, yatırımcıyı cezbediyor…

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?

512,27 Türk lirası alış fiyatı olan 22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 517,08 Türk lirası seviyelerinde yer alıyor.

6 KASIM 2021 CUMARTESİ ALTIN FİYATLARI

Gram altın 565,69 TL seviyelerinde yer alıyor. Altının ons fiyatı ise bin 817 dolara ulaştı.

Cumhuriyet altını 3 bin 601 TL, yarım altın bin 801 TL, çeyrek altın, 900 TL, Reşat altını ise 3 bin 633 TL civarında işlem görüyor.

Kulplu Reşat atlın ise 3 bin 635 TL seviyelerinde yer alırken, 22 ayar altının gram fiyatı ise 509 TL’den alıcı buluyor.



