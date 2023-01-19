22 bin 921 TL'ye yükselecek! Sözleşmeliden kadroya geçişte maaş farkı 10 bin TL'yi aştı... İşte o meslek gruplarındaki maaş artışı

Yüz binlerce çalışanın gözü Meclis'e çevrilmiş durumda. Şu anda sözleşmeliye kadro düzenlemesi Meclis'te yer alırken düzenlemenin hayata geçmesine ise sayılı günler kaldı. Şimdi, yüz binler sözleşmeliden kadroya geçişte maaş farkı konusunu araştırıp hesaplamalar yapıyor. Özellikle "Sözleşmeliden kadroya geçişte maaş artar mı?" sorusuna yanıt aranıyor. 458 binden fazla çalışanı ilgilendiren düzenlemeyle bazı meslek gruplarının maaşlarında artış olacak. İşte sözleşmeliden kadroya geçişte maaş durumu ile ilgili detaylar...

SÖZLEŞMELİDEN KADROYA GEÇİŞTE MAAŞ ARTAR MI?

TRT Haber’de yer alan habere göre; kadroya geçişle bazı çalışanların maaşı artacak. Bu artışın vekilden asil kadroya geçişte 3 bin 500 TL ile 4 bin TL arasında olması öngörülüyor.

SÖZLEŞMELİDEN KADROYA GEÇİŞTE MAAŞ NE KADAR ARTACAK?

Sözleşmeli sanatçıların maaşları da 12 bin 610 TL’den 22 bin 921 TL’ye yükselecek. Artış miktarı memuriyet derecesine göre değişecek. 5. derece lisans mezunu vekil hemşirenin maaşı 15 bin 584 TL’ye çıkacak. Diyanet İşleri Başkanlığında çalışan 1710 personel de kapsamda. İmam hatip ve müezzin kayyumlardan vekil olarak görev yapanlar net 8 bin 486 TL maaş alıyordu. Düzenlemenin hayata geçmesiyle maaşları 3 bin 764 TL artacak.

KADROYA GEÇİŞTE MAAŞ ARTIŞLARI VE HAKLAR

Kadroya geçen sözleşmeli personel, kademe derece hakkına da sahip olacak. Unvan değişikliği sınavına katılabilecek, kurumlar arası yer değiştirebilecek.