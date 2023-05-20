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22 bin lira olmuştu! Net-brüt maaş tartışmasına son noktayı koydular: ‘Temmuz ayında en düşük memur maaşı…’

20.05.2023 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde ‘En düşük memur maaşın ne kadar olacak?’ sorusunu açıklığa kavuşturarak, 22 bin TL’ye yükseltileceğini açıklamıştı. Ancak bu rakamın net değil brüt olduğu, net rakamın 17 bin TL olduğu haberleri üzerine hem Dezenformasyonla Mücadele Merkezi hem de AK Parti’den peş peşe açıklamalar geldi ve Temmuz ayında en düşük memur maaşının net 22 bin TL olacağı aktarıldı.

22 bin lira olmuştu! Net-brüt maaş tartışmasına son noktayı koydular: ‘Temmuz ayında en düşük memur maaşı…’

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Temmuz ayında en düşük memur maaşı 22 bin TL olacak' açıklaması hakkında son günlerde yaşanan tartışmaları önlemek ve bilgi kirliliğini gidermek amacıyla bir açıklama yayınlandı.

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“SEHVEN SÖYLENMİŞTİR”

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Temmuz ayında en düşük memur maaşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirttiği üzere net 22 bin TL olacaktır. Bir yayın sırasında en düşük memur maaşı için 22 bin TL'nin brüt tutar olacağını dile getiren çalışma ekonomisti Muhammet Bayram, bunu sehven söylediğini belirterek Temmuz ayında en düşük memur maaşının net 22 bin TL olacağı düzeltmesini yapmıştır" denildi.

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“DİL SÜRÇMESİ”

Devlet memurlara yönelik yeni adımlar atarken 18 Mayıs tarihinde A Haber ekranlarında memur maaşlarını yorumlayan Sosyal Güvenlik Uzmanı Muhammet Bayram yaptığı açıklamada "En düşük memur maaşı net 17 bin TL, brüt 22 bin TL seviyesinde göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Bayram, "Medyada bazı hususlar kara propaganda malzemesi haline dönüştürülebiliyor ve sosyal medyada farklı yerlere çekilebiliyor. Sayın Cumhurbaşkanının yapmış olduğu açıklama da en düşük memur maaşının net 22 bin lira olacağı yönündeydi. Biz de canlı yayında dil sürçmesinden dolayı bunun netinin 17 bin brütünün 22 bin lira olduğunu söylemişiz” diye konuştu.

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AK PARTİ’DEN AÇIKLAMA

AK Parti Grup Başkanvekili M.Emin Akbaşoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "22 bin lira brüt değil, net tutardır” diyerek iddialara son noktayı koydu.


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memur zammı

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