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Memur zammı öncesi 3 yeni düzenleme! İki bakan peş peşe açıkladı, memura kira desteği geliyor: ‘Bir konu üzerinde değil kapsamlı olacak…’

20.05.2023 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur zammı için Temmuz ayına geri sayım başlarken en düşük maaşın 22 bin lira seviyesine yükseltileceğinin duyurulmasının ardından yeni bir adım daha atılacağı öğrenildi. Bu kapsamda memurlara il ve ilçe bazında kira desteği yapılacağı açıklandı. Ayrıca tazminat ve lojman desteği de verilmesi gündemde. Memura kira yardımı şartları neler? Kira yardımı, desteği ne kadar olacak? soruları merak edilirken iki bakandan peş peşe açıklamalar geldi. İşte haberin detayları…

Memur zammı öncesi 3 yeni düzenleme! İki bakan peş peşe açıkladı, memura kira desteği geliyor: ‘Bir konu üzerinde değil kapsamlı olacak…’

AK Parti'nin seçim beyannamesinde, kamu çalışanlarına verilecek destekler için ayrı başlık açılmış, İstanbul başta olmak üzere, kamu çalışanlarının sosyoekonomik koşullarının iyileştirilmesine yönelik bölgesel geçim endeksleri dikkate alınarak çalışmalar yapılacağı belirtilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Temmuz ayında en düşük memur maaşının 22 bin lira seviyesine yükseltileceğini açıklamasının ardından ikinci bir hamle daha geldi.

Büyükşehirlerde görev yapan kamu çalışanlarının alım gücünü desteklemek için yeni bir çalışma yürütüldüğünü belirten Erdoğan, “Özellikle büyükşehirlerimizde aniden artan kira fiyatlarıyla ilgili de gerekli hazırlıkları yapıyoruz. TOKİ vasıtasıyla daha fazla konut üreterek, memur ve ücretlinin refah kaybının önüne geçerek, bu meseleyi mutlaka çözüme kavuşturacağız” açıklamasında bulundu.

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BAKAN ÇAVUŞOĞLU: MEMURA İL VE İLÇE BAZINDA KİRA DESTEĞİ VERECEĞİZ

28 Mayıs’taki ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası yapılacak düzenlemeler arasına giren konuya ilişkin haberi ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu verdi. Bakan Çavuşoğlu, “Büyük şehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı vereceğiz. TOKİ eliyle bölgemize yeni konutları da süratle kazandırıp, arz- talep dengesini sağlayacağız” dedi.

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BAKAN KURUM: KAPSAMLI OLACAK

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murak Kurum ise büyükşehirde memura nasıl bir destek sağlanacağına ilişkin, “Büyükşehirde çalışan vatandaşlarımız için işte memur olur, asgari ücretle çalışan olur, buradaki yaşam şartlarını da gözetecek düzenlemeleri inşallah hayata geçireceğiz. Memurumuzun gelirinin mi artması gerekiyor, bunu hayata geçireceğiz. Kira noktasında desteğin mi artırılması gerekiyor, bunu çalışacağız. Birçok düzenlemeyi ilgili bakanlıklarımızla birlikte çalışıyoruz, inşallah seçim sonrasında da milletimizi rahatlatacak, burada çalışan memurlarımıza, işçilerimize daha iyi şartlarda yaşama imkanını eriştirecek bir düzenlemeyi hayata geçireceğiz. Bu sadece bir konu üzerine olmayacak kapsamlı olacak” ifadelerini kullandı.

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TAZMİNAT VE LOJMAN DESTEĞİ

Açıklamalar sonrası yeni yapılacak düzenlemenin ayrıntıları da belli oldu. Bu kapsamda memur zammının yanı sıra 3 düzenleme daha hayata geçirilecek. Bunlardan ilki açıklandığı gibi kira desteği olacak. Tüm bunlara ek memurlara büyükşehir tazminatının da ödenmesi gündemde. Son olarak ise öğretmen, polis gibi meslek grupları için ilave lojman olanağının tanınacağı belirtiliyor.


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