22 Eylül benzin litre fiyatı ne kadar oldu? Motorin fiyatı kaç TL? 22 Eylül 2022 İstanbul, Ankara, İzmir motorin ve benzin fiyatları!

Benzin fiyatları 22 Eylül 2022 Perşembe günü arama motorlarında sorgulanıyor. Petrol fiyatlarındaki hareketlilik sebebiyle güncel akaryakıt fiyatları merak konusu oldu. Peki, 22 Eylül benzin litre fiyatı ne kadar oldu? Motorin fiyatı kaç TL? 22 Eylül 2022 Perşembe günü motorin ve benzin fiyatları ile konuya ilişkin detaylar haberimizde...

İSTANBUL'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin: 19,23 TL

Motorin: 23 lira 7 kuruş

LPG: 10,62 – 11,07 TL

ANKARA'DA BENZİN VE MOTORİN NE KADAR OLDU?

Benzin: 19,34 TL

Motorin: 23 lira 18 kuruş

LPG: 10,94 TL

İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİNİN LİTRE FİYATI KAÇ TL?

Benzin: 19,34 TL

Motorin: 23 lira 2 kuruş

LPG: 10,74 TL

