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22 Eylül benzin litre fiyatı ne kadar oldu? Motorin fiyatı kaç TL? 22 Eylül 2022 İstanbul, Ankara, İzmir motorin ve benzin fiyatları!

22.09.2022 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin ile ilgili son dakika gelişmeleri geçtiğimiz gün petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik sebebiyle yakından takip ediliyor. Putin'in Kısmi Seferberlik ilan etmesi petrol fiyatlarında yükselişe neden olurken bu durumun akaryakıt fiyatlarına yansıyıp yansımadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki, 22 Eylül benzin litre fiyatı ne kadar oldu? Motorin fiyatı kaç TL? İşte 22 Eylül 2022 Perşembe günü motorin ve benzin fiyatları...

22 Eylül benzin litre fiyatı ne kadar oldu? Motorin fiyatı kaç TL? 22 Eylül 2022 İstanbul, Ankara, İzmir motorin ve benzin fiyatları!

Benzin fiyatları 22 Eylül 2022 Perşembe günü arama motorlarında sorgulanıyor. Petrol fiyatlarındaki hareketlilik sebebiyle güncel akaryakıt fiyatları merak konusu oldu. Peki, 22 Eylül benzin litre fiyatı ne kadar oldu? Motorin fiyatı kaç TL? 22 Eylül 2022 Perşembe günü motorin ve benzin fiyatları ile konuya ilişkin detaylar haberimizde...

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İSTANBUL'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin: 19,23 TL
Motorin: 23 lira 7 kuruş
LPG: 10,62 – 11,07 TL

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ANKARA'DA BENZİN VE MOTORİN NE KADAR OLDU?

Benzin: 19,34 TL
Motorin: 23 lira 18 kuruş
LPG: 10,94 TL

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İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİNİN LİTRE FİYATI KAÇ TL?

Benzin: 19,34 TL
Motorin: 23 lira 2 kuruş
LPG: 10,74 TL

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