22 Eylül benzin litre fiyatı ne kadar oldu? Motorin fiyatı kaç TL? 22 Eylül 2022 İstanbul, Ankara, İzmir motorin ve benzin fiyatları!

Benzin fiyatları 22 Eylül 2022 Perşembe günü arama motorlarında sorgulanıyor. Petrol fiyatlarındaki hareketlilik sebebiyle güncel akaryakıt fiyatları merak konusu oldu. Peki, 22 Eylül benzin litre fiyatı ne kadar oldu? Motorin fiyatı kaç TL? 22 Eylül 2022 Perşembe günü motorin ve benzin fiyatları ile konuya ilişkin detaylar haberimizde...
Benzin: 19,23 TL
Motorin: 23 lira 7 kuruş
LPG: 10,62 – 11,07 TL
Benzin: 19,34 TL
Motorin: 23 lira 18 kuruş
LPG: 10,94 TL
Benzin: 19,34 TL
Motorin: 23 lira 2 kuruş
LPG: 10,74 TL
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