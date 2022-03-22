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22 Mart 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 22 Mart Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

22.03.2022 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

22 Mart 2022 dolar ne kadar oldu? sorusunun yanıtı haftanın ikinci günü vatandaşlar tarafından günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Altın ve dolar fiyatları Rusya- Ukrayna savaşının gölgesinde yatırımcılarını tedirgin ediyor. Peki 22 Mart 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 22 Mart Salı dolar kaç TL, euro kaç TL? İşte ayrıntılar...

22 Mart Salı dolar kuru ve piyasalarda son durum haftanın ikinci gününde vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Dolar, dün sabah saatlerinde Dolar 14.82'den işlem görmüştü. Bu kapsamda vatandaşlar 22 Mart 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 22 Mart Salı dolar kaç TL, euro kaç TL? soru ve konu başlıklarını internette araştırmaya başladı. 22 Mart 2022 Salı Dolar kurunda son durum ve ayrıntılar haberimizde.

Dolar kaç TL? 16 Mart 2022 Çarşamba

DOLAR KAÇ TL? 22 MART 2022 SALI

Dolar, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Dolar 14.82'den işlem gördü. Öte yandan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yaptığı açıklamada İslam Memiş, "Özellikle 14,80 lira seviyesi dolar kurunda psikolojik direnç seviyesi. Eğer bu seviyenin üzerine ataklar gerçekleşirse bu sefer 15'li rakamları telaffuz ederiz. Böyle olunca enflasyonla mücadele çok da kolay olmaz O yüzden tekrar Merkez Bankası devreye girebilir diye tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.

22 Mart Salı güncel dolar ve euro fiyatlarına piyasalar açıldığında yer verilecektir...

Dolar kaç TL? 16 Mart 2022 Çarşamba

EURO KAÇ TL?

Geçtiğimiz gün Euro/TL 16.37 TL'den işlem gördü.

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Anahtar Kelimeler:
döviz Euro Türk lirası
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