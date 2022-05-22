Düğünü olan veya altın bileziği yatırım amaçlı saklamak isteyen kişiler, '22 Mayıs 14 ayar altın bilezik ne kadar?' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki 22 Mayıs 14 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATLARI

22 ayar altın bilezik önceki kapanışını 868,22 TL üzerinden yaptı. 22 ayar bilezik, 863,47 TL alış ve 871,01 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATLARI

18 ayar altın önceki kapanışını 686,57 TL üzerinden yaptı. 18 ayar altın ise 689,97 TL alış ve 690,29 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATLARI

14 ayar altın önceki kapanışını 624,04 TL üzerinden yaptı. 18 ayar altın ise 517,37 TL alış ve 625,39 TL satış fiyatına sahip.

