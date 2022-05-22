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22 Mayıs 14 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

22.05.2022 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

22 Mayıs 2022 piyasaların kapalı olduğu haftanın yedinci gününde vatandaşlar tarafından "22 ayar bilezik ne kadar?" sorusunu araştırılıyor. Rusya Ukrayna savaşı sonrası döviz kurları ile birlikte altındaki son durum merak ediliyor. Bu hafta da 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları ilgiyle takip edildi. İşte 22 Mayıs 2022 Pazar altın bilezik fiyatları...

22 Mayıs 14 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

Düğünü olan veya altın bileziği yatırım amaçlı saklamak isteyen kişiler, '22 Mayıs 14 ayar altın bilezik ne kadar?' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki 22 Mayıs 14 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATLARI

22 ayar altın bilezik önceki kapanışını 868,22 TL üzerinden yaptı. 22 ayar bilezik, 863,47 TL alış ve 871,01 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

19 Mayıs 14 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

18 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATLARI

18 ayar altın önceki kapanışını 686,57 TL üzerinden yaptı. 18 ayar altın ise 689,97 TL alış ve 690,29 TL satış fiyatına sahip.

19 Mayıs 14 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATLARI

14 ayar altın önceki kapanışını 624,04 TL üzerinden yaptı. 18 ayar altın ise 517,37 TL alış ve 625,39 TL satış fiyatına sahip.

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Altın fiyatları ne kadar? 22 Mayıs PazarAltın fiyatları ne kadar? 22 Mayıs Pazar
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