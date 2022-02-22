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22 Şubat Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? Kripto paralarda son durum 22 Şubat 2022 Salı

22.02.2022 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

22 Şubat Bitcoin ve Ethereum fiyatları, hafta ikinci gününde daha önceden kripto para almış bulunan ve ellerindeki kripto paraları paraya çevirmek isteyen vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Peki 22 Şubat Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? İşte 22 Şubat Salı kripto paralarda son durum...

22 Şubat Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? Kripto paralarda son durum 22 Şubat 2022 Salı

22 Şubat Bitcoin ve Ethereum gibi kripto para piyasalarında yaşanan gelişmelerin ardından daha önceden aldıkları kripto paraların alım satımını yapmak isteyen ya da ellerindeki parayı değerlendirmeyi düşünen vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Ayrıca bir süre önce Bitcoin milyarderi Sam Bankman-Fried kripto para borsası konusunda yaptığı açıklamada dijital varlıklardaki düşüşün kış aylarında değil sonbaharda olabileceğini yaptığı açıklama ile duyurmuştu. Peki 22 Şubat Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? İşte 22 Şubat Salı kripto paralarda son durum...

BİTCOİN NE KADAR?

Bitcoin 22 Şubat Salı günü bitcoin yüzde 5,78 değer kaybetti.

Bitcoin'in en düşük fiyatı: 498,665.05 TL

Bitcoin'in en yüksek fiyatı: 538,372.24 TL

ETHEREUM NE KADAR?

Ethereum'un 22 Şubat Salı gününün fiyatı belli oldu.

Ethereum en düşük TL fiyatı: 34,437.83 TL

Ethereum en yüksek TL fiyatı: 37,644.27 TL

DOGECOİN NE KADAR?

Dogecoin'in, 22 Şubat Salı gününün fiyatı açıklandı.

Dogecoin en düşük TL fiyatı: :1.72 TL

Dogecoin en düşük TL fiyatı: 1.93 TL

RİPPLE (XRP) NE KADAR?

Ripple 22 Şubat Salı günkü fiyatı belli oldu.

Ripple TL fiyatı: 10.81 TL

Ripple 24 saatlik işlem hacmi 41,942,266,713 TL

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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum
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