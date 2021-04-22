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23 Nisan'da EFT yapılıyor mu? 23 Nisan Cuma bugün EFT ne zaman hesaba geçer?

22.04.2021 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

22 Nisan ve 23 Nisan'da EFT işlemi yapmak isteyen pek çok kişi, Cuma günün sokağa çıkma kısıtlamasına dahil edilmesiyle işlemlerine gerçekleştirmek adına plan yapmaya başladı. Peki, 22-23 Nisan Perşembe Cuma EFT ne zaman hesaba geçer? İşte ayrıntılar…

23 Nisan'da EFT yapılıyor mu? 23 Nisan Cuma bugün EFT ne zaman hesaba geçer?

İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge ile resmi tatil olan 23 Nisan Cuma günü, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ile birleştirildi. Böylelikle sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan akşamı başlayıp 3 gün sürecek. Diğer yandan 22 Nisan ve 23 Nisan’da yapılacak EFT’nin de ne zaman hesaba geçeceği merak konusu oldu…

22 NİSAN VE 23 NİSAN'DA EFT YAPILIYOR MU?

22 Nisan Perşembe günü bankalar normal mesailerine devam edecek. Bu nedenle EFT işlemleri normal bir şekilde yapılabilecek. Ancak, geçtiğimiz hafta alınan kısmi kapanma kararları gereğince sokağa çıkma kısıtlamaları hafta içi 19.00’da başlıyor. Bu nedenle bankalar da çalışma saatlerinde değişikliğe gitti ve 16.30’a kadar hizmet veriyor.
Yani EFT yapmak isteyenler saat 16.30’a kadar işlemlerini halletmek durumunda.

Diğer yandan bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Cuma gününe denk geliyor. 23 Nisan ülkemizde resmi tatil olarak kabul edildiği için o gün bankalar açık olmayacak ve haliyle EFT yapılamayacak.

22-23 NİSAN PERŞEMBE CUMA EFT NE ZAMAN HESABA GEÇER?

Dolayısıyla, 22 Nisan Perşembe günü saat 16.30 kadar yapılan EFT’ler ayı gün hesaba geçerken, 23 Nisan Cuma günü yapılanlar 26 Nisan Pazartesi günü mesai saatleri içinde hesaba geçecek.

FAST İLE 7/24 PARA TRANSFERİ YAPILABİLİYOR

Acil para transferi yapmak isteyenler FAST ile işlemlerini her zaman ve her yerde yapabilecekler.

FAST NEDİR?

Merkez Bankası’nın hizmete açtığı FAST (Fonların anlık ve Sürekli Transferi) yeni bir para ödeme sistemi olarak biliniyor. FAST ile herkes haftanın 7 günü 24 saatinde farklı bankalar arasında 1000 TL’ye kadar para transferi yapabiliyor. Böylelikle FAST sayesinde mesai saati sınırı da ortan kalkmış oluyor.

BAKANLIK GENELGE YAYINLADI

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliklerine gönderilen genelge ile resmi tatil olan 23 Nisan Cuma, hafta sonu kısıtlaması ile birleştirildi, böylece bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması 3 gün oldu.

Bakanlıktan gönderilen genelgeye göre, 22 Nisan Perşembe saat 19.00’da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi saat 05.00’da sona erecek.


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sokağa çıkma yasağı
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu millet artık sıyırdı eft herzaman

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