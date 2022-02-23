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  4. 23 Şubat Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? Kripto paralarda son durum 23 Şubat 2022 Çarşamba

23 Şubat Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? Kripto paralarda son durum 23 Şubat 2022 Çarşamba

23.02.2022 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

23 Şubat Bitcoin ve Ethereum fiyatları, hafta üçüncü gününde daha önceden kripto para almış bulunan ve ellerindeki kripto paraları paraya çevirmek isteyen vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Peki 23 Şubat Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? İşte 23 Şubat Çarşamba kripto paralarda son durum...

23 Şubat Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? Kripto paralarda son durum 23 Şubat 2022 Çarşamba

23 Şubat Bitcoin ve Ethereum gibi kripto para piyasalarında yaşanan gelişmelerin ardından daha önceden aldıkları kripto paraların alım satımını yapmak isteyen ya da ellerindeki parayı değerlendirmeyi düşünen vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Ayrıca bir süre önce Bitcoin milyarderi Sam Bankman-Fried kripto para borsası konusunda yaptığı açıklamada dijital varlıklardaki düşüşün kış aylarında değil sonbaharda olabileceğini yaptığı açıklama ile duyurmuştu. Peki 23 Şubat Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? İşte 23 Şubat Çarşamba kripto paralarda son durum...

BİTCOİN NE KADAR?

Bitcoin 23 Şubat Çarşamba günü bitcoin yüzde 3,68 değer kazandı.

Bitcoin'in en düşük fiyatı: 504,872.92 TL

Bitcoin'in en yüksek fiyatı: 528,721.54 TL

ETHEREUM NE KADAR?

Ethereum'un 23 Şubat Çarşamba gününün fiyatı belli oldu.

Ethereum en düşük TL fiyatı: 34,605.19 TL

Ethereum en yüksek TL fiyatı: 36,510.55 TL

DOGECOİN NE KADAR?

Dogecoin'in, 23 Şubat Çarşamba gününün fiyatı açıklandı.

Dogecoin en düşük TL fiyatı: :1.73 TL

Dogecoin en düşük TL fiyatı: 1.82 TL

RİPPLE (XRP) NE KADAR?

Ripple 23 Şubat Çarşamba günkü fiyatı belli oldu.

Ripple TL fiyatı: 9.89 TL

Ripple 24 saatlik işlem hacmi 47,613,754,399 TL

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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum
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