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23 Şubat yarım ve çeyrek altın fiyatları! Yarım, çeyrek, ons, gram altın fiyatları ne kadar oldu? 23 Şubat 2022 Çarşamba

23.02.2022 07:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

23 Şubat Çarşamba günü haftanın üçüncü gününde yarım, çeyrek, ons, gram altın fiyatlarında son durum altın almak ya da ellerindeki altını bozdurmak isteyen vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Peki 23 Şubat'ta yarım altın ne kadar oldu, çeyrek altın ne kadar? 23 Şubat'ta çeyrek kaç TL, yarım kaç TL? İşte 23 Şubat Çarşamba güncel altın fiyatları ve son rakamlar...

23 Şubat yarım ve çeyrek altın fiyatları! Yarım, çeyrek, ons, gram altın fiyatları ne kadar oldu? 23 Şubat 2022 Çarşamba

23 Şubat Çarşamba haftanın üçüncü gününde yarım, çeyrek, ons, gram altın güncel fiyatları, altın almak isteyen kişiler ile ellerindeki altını bozdurmayı düşünen veya yatırım yapmak konusunda düşünceleri olan vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından 23 Şubat'ta yarım altın ne kadar oldu, çeyrek altın ne kadar? 23 Şubat'ta çeyrek kaç TL, yarım kaç TL? soru ve konu başlıklarının yanıtı merak konusu oldu. İşte 23 Şubat Çarşamba güncel altın fiyatları ve son rakamlar...

ONS ALTIN NE KADAR?

23 Şubat Çarşamba günü sabah saatlerinde güncel Ons altın fiyatları şu şekildedir:

Alış fiyatı: 1.899,77 Dolar

Satış fiyatı: 1.900,12 Dolar

CUMHURİYET, GRAM, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Gram altın:

Gram altın alış fiyatı: 841,74 TL

Gram altın satış fiyatı: 841,88 TL

Cumhuriyet altın

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5.482,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5.557,00 TL

Çeyrek altın:

Çeyrek altın alış fiyatı: 1.373,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 1.395,00 TL

Yarım altın:

Yarım altın alış fiyatı : 2.750,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 2.788,00 TL

Tam altın:

Tam altın alış fiyatı: 5.625,7300 TL

Tam altın satış fiyatı: 5.768,1600 TL

Ata altın:

Ata altın alış fiyatı: 5.637,00 TL

Ata altın satış fiyatı: 5.713,00 TL

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Anahtar Kelimeler:
çeyrek altın
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