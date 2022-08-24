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24 Ağustos 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 24 Ağustos 2022 Çarşamba 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları!

24.08.2022 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın bilezik fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri düğün sezonu nedeniyle vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ABD dolar endeksi 20 yılın en yüksek seviyelerinde dolaşıyor. Analistler endekste yılın en yüksek seviyesi olan 109,24’ün aşılması halinde 120'ye doğru artış olabileceğini ifade ediyor. ABD dolarındaki güçlenmenin altın fiyatlarına zarar verdiğini belirtildi. Peki 24 Ağustos 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? İşte 14,18 ve 22 ayar bilezik fiyatları...

24 Ağustos 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 24 Ağustos 2022 Çarşamba 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları!

Altın bilezik fiyatlarına ilişkin son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Düğün sezonu sebebiyle güncel fiyatları öğrenmek isteyen kişiler internette araştırma yapmaya devam ediyor. Peki 24 Ağustos 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 24 Ağustos 2022 Çarşamba 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları ve detaylar haberimizde...

bilezik altın

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 939,31 TL seviyelerinde yapan 22 ayar altın bileziğin alışı 935.29 TL, satışı ise 943,64 TL oldu.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 743,14 TL seviyelerinde yapan 18 ayar altın bilezik 742,36 TL'den alınıyor ve 743,17 TL'den satılıyor.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 675,75 TL seviyelerinde yapan 14 ayar altın bileziğin alış fiyatı 563,83 TL, satışı 675,80 TL oldu.

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