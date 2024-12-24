24 Aralık önemli ekonomi başlıkları: Asgari ücret, Honda ve Nissan birleşiyor

Asgari ücrette belirsizlik sürerken milyonlar artık perşembe ve cuma gününe kilitlendi. Ayrıca, Merkez Bankası'nın yılın son faiz kararını da Perşembe günü açıklayacak. İşte tüm detayları Fintables aktarıyor...

ÖNEMLİ EKONOMİ BAŞLIKLARI...

☑ Asgari ücrette toplantının bugün veya yarın yapılması planlanıyordu ancak Çalışma Bakanı Işıkhan’dan toplantının perşembe veya cuma gününe ertelendiğini öğrendik. Asgari ücret, çok büyük ihtimalle TCMB’nin faiz kararından sonra açıklanacak.

☑ Globalde rekor bir yıl sonu hava trafiği bekleniyor. Özellikle ABD ve Birleşik Krallık’ta havalimanları tam kapasite çalışıyor. Geçtiğimiz seneye göre artışlar var.

☑ Fed’e 2025’te yeni üyeler ekleniyor ve karar alma süreci daha karmaşık hale gelebilir. Yeni gelecek 4 üyenin indirimler konusunda mesafeli oldukları konuşuluyor.

☑ Japonya'nın önde gelen otomobil üreticileri Honda ve Nissan, Tokyo'da gerçekleştirdikleri görüşmeler sonucunda birleşme yönünde temel bir anlaşma imzaladı.

AJANDA

1 Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin küçük ve orta büyüklükteki girişim istatistiklerini duyuracak.

2 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.

3 Globalde veri anlamında sakin bir gün. ABD’de yeni konut satışlarına bakacağız.

FED'İN KOMİTESİNE YENİ İSİMLER KATILIYOR

ABD’de Fed’in faiz oranlarını belirleyen komitesine yeni üyeler eklenirken, yeniden gündeme gelen enflasyon endişeleri politika yapımını daha da karmaşık hale getiriyor. Fed, bu ay başında gösterge politika faizini 25 baz puan düşürdü ve 2025 için yalnızca iki faiz indirimi öngördü. Başkan Jerome Powell, bankanın artık daha yavaş bir faiz indirim sürecine girdiğini ve gelecekteki adımların enflasyonun azalıp azalmadığına bağlı olacağını belirtti. Goldman Sachs Başekonomisti Jan Hatzius, “Bu, ocak ayında bir indirimin muhtemel olmadığını açıkça belirten güçlü bir mesaj. Bundan sonrası tamamen verilere bağlı olacak.” diye konuştu.

FOMC, faiz oranlarındaki değişiklikleri oylayan grup. Bu grup, Fed’in yedi valisi, New York Fed Başkanı ve 11 bölgesel Fed bankasının başkanlarından oluşuyor. Bölgesel başkanlar her yıl dönüşümlü olarak oy hakkı kazanıyor. Bu sene 4 yeni isim daha oy hakkı kazanıyor. Katılacak adayların faiz indirimi konusunda daha ölçülü kişiler olduğu konuşuluyor. Bu da durumu karmaşık hale getiriyor. FOMC üyeleri arasında ayrışmalar yaşanabileceği düşünülüyor. En büyük soru, Fed'in faiz oranlarını ne kadar hızlı düşürmesi gerektiği. Enflasyon hâlâ %2 hedefinin üzerinde olduğundan, kararlar daha dikkatli alınacak gibi görünüyor.

HAVACILIK SEKTÖRÜNDE REKOR YILI

Havacılık sektöründe rekor bir yıl sonu hareketliliği bekleniyor. Özellikle Birleşik Krallık ve ABD’de yoğunluklar dikkat çekiyor. Birleşik Krallık’taki havayolları, 20 Aralık - 2 Ocak tarihleri arasında 6,1 milyon koltuk sunmayı hedefliyor. Bu, 2019’daki önceki rekorun %5 üzerinde bir kapasite anlamına geliyor. ABD’de 19 Aralık - 6 Ocak tarihleri arasında havayolu şirketleri, toplam 54 milyon yolcu taşımayı planlıyor. Ticaret grubu Airlines for America (A4A), bu yıl yıl başı sezonunda her gün 140.000 ek koltuk sunulduğunu belirtti. ABD’de United Airlines, yolcu sayısında %12 artış beklediğini açıkladı. Şirket, tatil dönemi boyunca 9,9 milyon yolcu taşıyacağını öngörüyor. 27 Aralık Cuma ve 28 Aralık Cumartesi, en yoğun günler olacak.

Pandemi sonrası artan seyahat talebi, havayolu şirketleri için yoğun bir yılın kapanışını temsil ediyor. Havayolu yöneticileri, tüketicilerin tatil seyahatlerini önceliklendirdiğini ifade ediyor. Ancak, 2024 yılında bilet fiyatlarının düşmesi ve bazı havayollarının kar marjlarında azalma yaşanması dikkat çekiyor. Örneğin, Avrupa’nın en büyük havayolu şirketlerinden Ryanair, yaz döneminde düşen karlarla karşılaştı. Havacılık sektörü, 2025 yılında yeni bir rekor öngörüyor. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), 2025 yılında toplam 5,2 milyar yolcu taşınacağını ve bunun 2024’e kıyasla %7 artış anlamına geleceğini belirtti.

ASGARİ ÜCRET İÇİN TARİH VERDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca çalışan tarafından merakla beklenen asgari ücret hakkında kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Işıkhan, 2025 yılı asgari ücretinin bu hafta içinde açıklanacağını belirterek, “Perşembe veya cuma günü Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak ve 2025 yılı asgari ücreti belirlenecek.” dedi.

ERDOĞAN'DAN KABİNE SONRASI AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada, “2025 yılı bütçesine 'Halkın bütçesi değil' diyenlere şu rakamları hatırlatmak istiyorum: Mayıs ayında başlayan dezenflasyon süreci, inşallah 2025 yılında ivmelenerek devam edecek. Rekabet kurallarını ihlal ederek veya söylentiler yayarak enflasyonu körükleyen fırsatçılarla mücadelede yeni yılda daha kararlı olacağız.” dedi

Yeni Ekonomi Danışmanlık AŞ Kurucu Ortağı Yeminli Mali Müşavir (YMM) Nazmi Karyağdı, enflasyon düzeltmesi uygulaması hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Ekonomi gazetesine konuşan Karyağdı, bu uygulamanın vergi sistemi içinde bir "kördüğüm" haline geldiğini belirterek, yıl bitmeden Vergi Usul Kanunu'ndan çıkarılması gerektiğini ifade etti. Karyağdı, mevcut uygulamanın mükellefler üzerinde ek yük oluşturduğunu ve bu nedenle enflasyon düzeltmesinin doğrudan bir vergi sonucu yaratmaması gerektiğine dikkat çekti.

HONDA VE NİSSAN BİRLEŞİYOR

Japonya'nın önde gelen otomobil üreticileri Honda ve Nissan, Tokyo'da gerçekleştirdikleri görüşmeler sonucunda birleşme yönünde temel bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşma kapsamında, iki şirketin faaliyetlerini birleştirecek bir holding şirketi kurulacak ve birleşmenin Ağustos 2026'da tamamlanması planlanıyor. Honda ve Nissan'ın birleşmesi, yıllık 7,4 milyon araç üretimiyle, Toyota ve Volkswagen’in ardından dünyanın en büyük üçüncü otomobil grubunu oluşturacak.

DÜNYA'DA ÇELİK

Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), 2023 yılı Kasım ayı küresel ham çelik üretim verilerini yayımladı. Açıklanan verilere göre, küresel ham çelik üretimi kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre %0,8 artışla 146,8 milyon ton olarak gerçekleşti. Çin, küresel çelik üretiminin en büyük payını elinde tutmaya devam ediyor. Almanya, üretim artışıyla dikkat çekerken, Rusya ve Japonya’da üretimde önemli düşüşler görüldü. Türkiye’nin ham çelik üretiminde gösterdiği yüzde 0,7’lik artış, sektörde olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

CİNER YAYIN HOLDİNG CAN GRUBU'NA DEVREDİLDİ

Park Grubu, medya yatırımlarını sonlandırma kararı alarak Ciner Yayın Holding'deki hisselerinin tamamını Can Grubu'na devretmek üzere sözleşme imzaladı. Devir işleminin, Rekabet Kurulu onayı sonrasında tamamlanacağı bildirildi. Park Grubu, maden endüstrisinde global liderlik hedeflerine odaklanmak amacıyla medya sektöründen çekilme kararı aldığını belirtti. Bu adımla birlikte Can Grubu, medya sektöründeki varlığını önemli ölçüde genişletirken, Park Grubu maden endüstrisine odaklanarak global liderlik hedeflerine yoğunlaşacak.

Kaynak: Fintables