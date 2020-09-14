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24 ayar altın kaplamalı baklava yaptı, dilimini 550 liradan satıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.09.2020 10:43 | Son Güncelleme

Bursa’nın İznik ilçesinde 24 ayar altın kaplamalı baklava yapıldı. Altın kaplamalı baklavanın dilimi 550 liradan satılıyor.

24 ayar altın kaplamalı baklava yaptı, dilimini 550 liradan satıyor

Baklavacı Argün Gürol, 24 ayar saf altın ile kaplı baklava yaptı. Altın kaplamalı baklavanın dilimini 550 lira olarak belirleyen Gürol, amaçlarının, baklavaya olan değeri göstermek olduğunu dile getirdi.

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Argün Gürol, “İki gün önce ürettik. İnsanların ilgisini çekiyor. Baklavayı merak edip, görmek isteyenler var. Altını sarraflarda özel olarak çektiriyoruz. Tadı aynı” dedi.merak edip, görmek isteyenler var. Altını sarraflarda özel olarak çektiriyoruz. Tadı aynı” dedi.

24-ayar-altin-kaplamali-baklava-yapti-dilimini-550-liradan-satiyor_7912_dhaphoto3

24-ayar-altin-kaplamali-baklava-yapti-dilimini-550-liradan-satiyor_7912_dhaphoto1

KAYNAK:DHA

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