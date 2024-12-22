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24 bin TL alacaklar! 'Maaşlarla birlikte o da artacak' Banka promosyon tutarları güncellendi

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
22.12.2024 12:33
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Banka emekli promosyonları ne kadar oldu? Milyonlarca emekli, emekli maaşlarına yapılacak zammı merak ederken bir yandan da banka promosyonları araştırılıyor. Bankalar emeklileri bankalarına çekmek için adeta yarışa girdi. Buna göre emekli promosyonları 24 bin lirayı buldu. Ekonomi gazetecisi Faruk Erdem "Ocak ayında emeklilerin maaşına bir artış yapılacak. Dolayısıyla hem maaşlar artacak hem de bu noktada promosyonlar artacak" dedi.

24 bin TL alacaklar! 'Maaşlarla birlikte o da artacak' Banka promosyon tutarları güncellendi

Ocak ayı yaklaşırken bankaların emeklilere verdiği promosyon yarışı da hızlandı. Yeni emekli, emekli olmaya hak kazanacak olan ve emekli maaşını farklı bir bankaya taşımak isteyenler için farklı kampanyalar hazırlandı. Promosyon rakamları 24 bin lirayı buldu.

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BAZI ÖZEL BANKALAR 24 BİN LİRAYA KADAR PROMOSYON VERİYOR

ATV Haber'de yer alan habere göre; Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem "Özel banka rekabet şartlarıyla bu rakamları yukarı çektiler. 24 bin lira rakamını da gördük biz" dedi.

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Yeni yıla yaklaşırken bankalar arasındaki rekabet de arttı. 2025 yılı için aylığını başka bankaya taşımak isteyen emekliler için promosyonlar yükseldi. Erdem "2024 bitmeden emekli olmak isteyen çok sayıda da emekli var. İlk emeklileri de kendilerine çekmek isteyen bankalar kampanyalarını başlattılar" ifadelerini kullandı.

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Yeni yıla kısa bir süre kala bankalar promosyon tutarlarını da güncelledi. Öyle ki 20 bin lira emekli aylığı alanlar kendi maaşlarından daha yüksek promosyon tutarı alacaklar. Bazı özel bankalar 24 bin liraya kadar promosyon veriyor.

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Erdem "Ama tabii burada dikkat edilmesi gereken şey şu; bankalar bu yüksek promosyonları verirken bazı şartlar öne sürüyorlar. Kredi kartımı kullanacaksın, kredi kullanacaksın, kredili mevduat hesabı açacaksın gibi... O yüzden de hemen imza atmamak lazım" dedi.

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"HEM MAAŞLAR ARTACAK HEM DE PROMOSYONLAR ARTACAK"

Başka bir özel banka ise emekliye bazı şartlar sunarak promosyonu şimdiden 20 bin liranın üzerine çıkardı. Emekli aylıklarına gelecek zamla birlikte promosyon tutarlarının daha da yükselmesi bekleniyor. Erdem "Ocak ayında emeklilerin maaşına bir artış yapılacak. Yani artış oranları işte yüzde 20'lere yaklaşacak. Dolayısıyla hem maaşlar artacak hem de bu noktada promosyonlar artacak" şeklinde konuştu.

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"EMEKLİLER BUNU SONSUZ KERE YAPABİLİR"

Peki önceden bankasından promosyon alan emekliler bu fırsattan yeniden faydalanabilecek mi?

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Bununla alakalı olarak Erdem "Emekli eğer promosyonu almışsa üzülmesin, yükselen promosyondan da faydalanabilir. Bankanıza müracaat ediyorsunuz, bir yıllık promosyonunuz zaten geçmiş, kalan 2 yılı iade ediyorsunuz ve yeni promosyon miktarını alıyorsunuz. Bunu sonsuz kere yapabilir emekliler" dedi.

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