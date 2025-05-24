24 bin TL'lik borç 6 yıl sonra karşılarına çıktı! '2 milyon verelim yakamızı bırakın' dediler ama evlerini aldılar: 6 milyon TL değerinde

Ataşehir'de yaşayan İbrahim Yürük, 2019 yılında ticaretle uğraşırken çektiği kredi yüzünden yıllar sonra kabusu yaşadı. 6 yıl önce alınan 24 bin TL'lik borç katlandıkça katlandı.

EVLAT ACISINDAN KISMİ FELÇ GEÇİRDİ

27 yaşındaki evlatlarını kaybeden Yürük çifti, o borcu ödeyemezken; evladının acısıyla İbrahim Yürük üzüntüden şeker ve tansiyon yüzünden geçici olarak gözlerini kaybetti ve kısmi felç geçirdi.

24 BİN TL'LİK BORCU YÜZÜNDEN EVİNDEN OLACAK

Zamanla sağlığına kavuşan Yürük, bu kez de evini kaybetme şokuyla sarsıldı.

6 yıl önceki 24 bin TL'lik borcuna karşılık şirket Yürük ailesinin evini satışa çıkardı. 6 milyon 300 bin TL değer biçilen evin satışını durdurmak için adeta elinden ne geliyorsa yapan aile, bir türlü karardan vazgeçiremedi.

AİLEYE 15 GÜN SÜRE VERİLDİ

İddiaya göre "Evin 4'te 1'i hacizli. Tüm borçlarınızı kapatın evi size geri satarız" diyen şirket, söylediğini de yapmadı ve evi boşaltmaları için aileye 15 gün süre verdi.

"'2 MİLYON VERELİM BİZİM YAKAMIZI BIRAK' DEDİK, YİNE KABUL ETMEDİ"

Show Haber'e konuşan İbrahim Yürük, "2 milyon verelim bizim yakamızı bırak dedik, yine kabul etmedi. Bizim başka evimiz yok. Borcu ödemek istiyoruz, adamlar kabul etmiyor. 'Biz parayı tanımayız bundan sonra evi alırız' diyorlar. Bunların amacı milletin malını elinden almak. 'Polisle kapıya geliriz, eşyanızı dışarı atarız. Sizi de içeri attırırız ve tazminat davası açarız' dediler. Biz yandık başkası yanmasın diye uğraşıyoruz." diye isyan etti.

GÖZYAŞLARIYLA İSYAN ETTİ: "EVİMİ BIRAKIN! EVLADIMIN HATIRALARI VAR"

Oğlunun acısını halen yüreğinde hisseden anne ise "Evimi bırakın. Evladımın hatıraları var. Olacak iş mi ya? En çok evladımın hatırası var. Ben yavrumun odasında bile kıyamadım, her şey yerli yerinde aynı şekilde duruyor." diyerek gözyaşlarıyla yardım istedi.

Başka gidecek bir yerleri olmadığını belirten aile, çeresizce 15 günlük sürenin dolmasını bekliyor.