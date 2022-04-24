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24 Nisan 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 24 Nisan 2022 Pazar 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

24.04.2022 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

24 Nisan 2022 piyasaların kapalı olduğu haftanın yedinci gününde vatandaşlar tarafından "22 ayar bilezik ne kadar?" sorusunu araştırılıyor. Rusya Ukrayna savaşı sonrası döviz kurları ile birlikte altındaki son durum merak ediliyor. Bu hafta da 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları ilgiyle takip edildi. İşte 24 Nisan 2022 Pazar altın bilezik fiyatları...

24 Nisan 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 24 Nisan 2022 Pazar 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

24 Nisan Pazar piyasaları kapalı olduğu haftanın yedinci gününde "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürmüştü. 22 ayar altın bilezik bugün aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 24 Nisan 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...

24 NİSAN'DA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

24 Nisan günü haftanın yedinci gününde 22 ayar bilezik fiyatları aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

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Bir önceki kapanışını 847,03 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 23 Nisan 2022 itibariyle 835,48 TL alış ve 840,80 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

altin-rezervi-20-ton-altin-ne-kadar

Önceki kapanışını 673,46 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 668,28 TL alış ve 668,59 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 607,83 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise %0,62 değişim yaşadı ve bugün kırmızı renkli ibreyi gösteriyor.

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14 ayar altın 503,51 TL alış ve 604,08 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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