24 yılın zirvesine çıkan enflasyon için Bakan Nebati’den dikkat çeken açıklama: ‘Ülkemizde de etkili olmuştur…’

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Haziran’da 24 yılın zirvesine görerek yıllık bazda yüzde 78,6’ya yükselen enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Nebati, memur ve emeklilerin alacağı zamma ilişkin de konuştu.

"Finansal piyasalarda istikrarı artırmaya yönelik attığımız adımlara rağmen başta enerji ve tarım ürünleri olmak üzere küresel emtia fiyatlarındaki yüksek artışların devam etmesi, ülkemizde de Haziran ayında enflasyonun yüzde 4,95 gerçekleşmesinde etkili olmuştur” diyen Bakan Nebati, “Enflasyon görünümündeki bozulmayı sınırlamak ve enflasyonun olumsuz etkilerini vatandaşlarımıza asgari düzeyde yansıtmak amacıyla KDV indirimlerinden sübvansiyonlara, yönetilen/yönlendirilen fiyatlardan kritik ürünlerdeki dış ticaret tedbirlerine kadar birçok tedbirler alınmıştır. Fiyat artışları karşısında aldığımız ve almaya devam ettiğimiz çeşitli önlemlerin yanı sıra çalışanlarımızın ve emeklilerimizin alım gücünün desteklenmesi amacıyla gerekli önlemler alınmaktadır” şeklinde konuştu.

"SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI, ASGARİ ÜCRET..."

“Böylece, 2022 yılında kümülatif bazda asgari ücrete yüzde 94,6 oranında, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerine yüzde 85,5 oranında, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 78,6 oranında artış yaptık” ifadelerini kullanan Bakan Nebati, “Önümüzdeki dönemde para ve maliye politikalarının güçlü eşgüdümünün yanı sıra mal ve hizmet piyasalarında rekabet ve verimliliği artıracak yapısal politikaları hayata geçirerek fiyat artışlarının düşürülmesi hedeflenmektedir” açıklamasında bulundu.



