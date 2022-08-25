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25 Ağustos 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 25 Ağustos 2022 Perşembe 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları!

25.08.2022 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın bilezik fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 25 Ağustos 2022 Perşembe günü de, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Düğün sezonu nedeniyle 14,18 ve 22 ayar bilezik güncel fiyatları merak konusu oldu. Peki 25 Ağustos 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? İşte 25 Ağustos 2022 Perşembe 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

25 Ağustos 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 25 Ağustos 2022 Perşembe 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları!

Altın bilezik fiyatları, 25 Ağustos 2022 Perşembe gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Düğün sezonu sebebiyle güncel fiyatları öğrenmek isteyen kişiler internette araştırma yapmaya devam ediyor. Peki 25 Ağustos 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 25 Ağustos 2022 Perşembe 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları haberimizde...

bilezik altın

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 943,64 TL seviyelerinde yapan 22 ayar altın bileziğin alışı 936.34 TL, satışı ise 944,49 TL oldu.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 745,80 TL seviyelerinde yapan 18 ayar altın bilezik 747,70 TL'den alınıyor ve 747,84 TL'den satılıyor.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 675,64 TL seviyelerinde yapan 14 ayar altın bileziğin alış fiyatı 566,62 TL, satışı 677,48 TL oldu.

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