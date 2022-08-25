Altın bilezik fiyatları, 25 Ağustos 2022 Perşembe gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Düğün sezonu sebebiyle güncel fiyatları öğrenmek isteyen kişiler internette araştırma yapmaya devam ediyor. Peki 25 Ağustos 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 25 Ağustos 2022 Perşembe 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları haberimizde...

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 943,64 TL seviyelerinde yapan 22 ayar altın bileziğin alışı 936.34 TL, satışı ise 944,49 TL oldu.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 745,80 TL seviyelerinde yapan 18 ayar altın bilezik 747,70 TL'den alınıyor ve 747,84 TL'den satılıyor.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 675,64 TL seviyelerinde yapan 14 ayar altın bileziğin alış fiyatı 566,62 TL, satışı 677,48 TL oldu.

