25 Aralık önemli ekonomi başlıkları: Asgari ücret belli oldu!

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Suriyeli mültecilerin dönüşüyle ilgili bilgiler aktardı. Baas rejiminin devrildiği 8 Aralık’tan bu yana 25 bin Suriyeli, ülkelerine geri döndü. 9 Aralık öncesi iki hafta ile kıyaslandığında geri dönüşler 7 kat arttı.

Sermaye piyasaları son 3 yılda halka arzlarla büyüdü. SPK Başkanı Gönül, son 3 yılda 127 halka arzla birlikte 156 milyar lira fon sağlandığını açıkladı. Pay senedi yatırımcı sayısı 7 milyon, fon yatırımcı sayısı 5,4 milyon oldu.

Ambalaj sektörü 2025’e umutlarla giriyor. Rusya-Ukrayna savaşının bitme ihtimali sektörü heyecanlandırıyor. ASD Başkanı Sarıbekir, özellikle inşaat sektörü ve marketleşme süreçlerinde büyük bir hareketlilik yaşanacağını dile getirdi.

AJANDA

1 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranını duyuracak.

2 - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde temaslarda bulunacak.

3 - Armada Gıda, talep toplamaya başlıyor. Talep toplama 3 gün boyunca devam

edecek.

ASGARİ ÜCRET

Merakla beklenen asgari ücret belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı için asgari ücreti 22 bin 104 TL olarak açıkladı. İşveren desteği ise 700 liradan bin liraya çıkarılacak. İşçi tarafını temsil eden Türk-İş kendilerinin 29 bin 583 TL’lik teklifine karşılık bir karşı teklif gelmediğini ifade ederek komisyon toplantısına katılmadı. 22 bin 104 TL’lik net asgari ücretin işverene olan maliyeti 30 bin TL’yi geçecek. Brüt asgari ücretin 26 bin 5 TL, SGK priminin 4 bin 30 TL ve işsizlik sigorta priminin 520 TL olduğu göz önünde bulundurulduğunda işverenin toplam maliyetinin 30 bin 556 TL olduğu görülüyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun perşembe veya cuma günü toplanması bekleniyordu ancak bakanlık işçi ve işveren tarafını dün akşam toplantıya çağırdı.

Kısa süren toplantının ardından asgari ücret %30 artışla 22 bin 104 TL olarak açıklandı. Perşembe günü yapılacak olan Para Politikası Kurulu toplantısı öncesi tarih değişikliği yapılması dikkat çekici. Türk-İş’in 29 bin 583 TL’lik teklifine rağmen yapılan %30’luk artış, PPK toplantısında faiz indirimi ihtimalini artırdığı düşüncesini kuvvetlendiriyor.

SURİYE’YE DÖNÜŞ

Suriyeli mültecilerin dönüş hikayesi 8 Aralık’tan bu yana gündemde. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda yaptığı açıklamalarda, Türkiye'deki mültecilerin mevcut durumu, geri dönüşler ve Suriyelilere yönelik politikalar hakkında kapsamlı bilgiler verdi. Yerlikaya, Türkiye’de 4 milyon 164 bin 472 yabancının yasal kalış hakkı olduğunu ve bu kişilerin adres tespitlerinin titizlikle yapıldığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla, 1 Ocak-1 Temmuz 2025 tarihleri arasında her Suriyeli aileden bir kişiye, 3 giriş-çıkış hakkı tanınacağını açıkladı. Bu uygulamanın amacı, Suriyelilerin ülkelerine dönüşünü kolaylaştırmak ve hazırlık yapmalarını sağlamak.

Esed rejiminin çökmesiyle Suriyelilerin geri dönüşlerinde büyük bir artış yaşandığını belirten Yerlikaya, 8 Aralık’tan bu yana 25 binin üzerinde Sriyelinin ülkelerine döndüğünü ifade etti. 9 Aralık öncesi iki hafta ile kıyaslandığında geri dönüşlerin 7 kat arttığını vurguladı. Bakan Yerlikaya, Suriye’de barış ve istikrarın sağlanması için Türkiye’nin insani yardımlara devam edeceğini ifade etti. Güvenli bölgelerde oluşturulan briket evler ve temel ihtiyaç malzemelerinin sağlanmasının, Suriyelilerin dönüşüne destek sağladığını belirtti.

AMBALAJ

Türkiye ambalaj sektörü, zorlu bir yılın ardından geleceğe umutla bakıyor. SD Başkanı Zeki Sarıbekir, 2025 yılına ilişkin beklentilerini ve sektörün helerini paylaştı. Türkiye’nin, dünyanın 16’ncı, Avrupa’nın ise 6’ncı en büyük ambalaj ihracatçısı olduğunu vurgulayan Sarıbekir, bu yıl ihracatın 7 milyar dolara, pazar büyüklüğünün ise 25 milyar dolara ulaştığını belirtti.

Avrupa pazarındaki güçlü varlıklarını koruduklarını ifade eden Sarıbekir, ihracatın %70’inin Avrupa’ya gerçekleştirildiğini ve kıtanın ambalaj ihtiyacının %10’unun Türkiye tarafından karşılandığını açıkladı. Sektörün 2024’te maliyet artışları ve azalan karlılıklarla zorlu bir yıl geçirdiğini, ancak 2025’in ikinci yarısından itibaren talepte artış beklendiğini ifade eden Sarıbekir, sektörde "ayı piyasasından boğa piyasasına" geçiş öngördüklerini söyledi. Ukrayna-Rusya savaşının sona ermesiyle ticaretin canlanacağını belirten Sarıbekir, özellikle inşaat sektörü ve marketleşme süreçlerinde büyük bir hareketlilik yaşanacağını dile getirdi. Ayrıca, Suriye’nin yeniden yapılanma sürecinin sektöre önemli fırsatlar sunacağını ekledi.

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