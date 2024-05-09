25 bin TL, %0 faizle cebinizde! Kaçırılmayacak fırsatlar HangiKredi'de...

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İhtiyacınızı belirleyip, dilediğiniz tutarlarda kredi ve nakit avans başvurusunda bulunabilirsiniz.

Kampanya Koşulları:

Kampanyadan banka uygulamasını indirip yeni müşteri olan kullanıcılar faydalanabilir.

Kampanya kapsamındaki faizsiz ihtiyaç kredisi banka müşterisi olduktan sonra sadece 1 kez

kullanılabilecektir.

Kampanyadan sadece mobil platformlar üzerinden yararlanılabilir.

Söz konusu talepler banka tarafından değerlendirilerek olumlu bulunması halinde karşılanacaktır.









