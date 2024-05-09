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25 bin TL, %0 faizle cebinizde! Kaçırılmayacak fırsatlar HangiKredi'de...

08.05.2024 12:41
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Faizsiz, ek masrafsız 25 bin TL fırsatı! Şimdi alıp, 3 taksitle faizsiz geri ödeme fırsatı sunan 25.000 TL'ye kadar nakit avanstan yararlanmak için ise tek yapmanız gerek ise hemen HangiKredi'ye girmek.

25 bin TL, %0 faizle cebinizde! Kaçırılmayacak fırsatlar HangiKredi'de...

Faizsiz fırsatlarda büyük avantaj! %0 faizli 25.000 TL nakit fırsatını şimdi al, 3 taksitle faizsiz bir şekilde geri öde. 25.000 TL'ye kadar nakit avansı faizsiz bir şekilde alabilirsiniz.

%0’dan başlayan faiz oranlarıyla, 100.000 TL’ye kadar kullanabileceğiniz kredi fırsatlarını HangiKredi’de karşılaştırabilirsiniz. Bankaların tüm tekliflerini tek bir sayfada karşılaştırabilirsiniz.

İhtiyacınızı belirleyip, dilediğiniz tutarlarda kredi ve nakit avans başvurusunda bulunabilirsiniz.

Kampanya Koşulları:

  • Kampanyadan banka uygulamasını indirip yeni müşteri olan kullanıcılar faydalanabilir.

  • Kampanya kapsamındaki faizsiz ihtiyaç kredisi banka müşterisi olduktan sonra sadece 1 kez
    kullanılabilecektir.

  • Kampanyadan sadece mobil platformlar üzerinden yararlanılabilir.

  • Söz konusu talepler banka tarafından değerlendirilerek olumlu bulunması halinde karşılanacaktır.

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