FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 25 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 2.949 TL'ye telefon satılacak!

25 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 2.949 TL'ye telefon satılacak!

22.11.2022 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıklıkla tercih edilen marketlerin başında gelen BİM, 25 Kasım itibarıyla satışına başlanacak uygun fiyatlı ürünlerin yer aldığı aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. 25 Kasım itibarıyla Cep telefonu 2 bin 949 TL'den satışa sunulacak! İşte BİM 25 Kasım aktüel ürünler kataloğu...

25 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 2.949 TL'ye telefon satılacak!

BİM'de 25 Kasım Cuma itibarıyla birçok uygun fiyatlı ürün müşterileriyle buluşacak. Mutfak araç gereçleri, tekstil, elektronik eşya alanında birçok ürün BİM mağazalarında olacak. 32 GB cep telefonu 2 bin 949 TL'den satılacak.

BİM 25 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Cep telefonları uygun fiyatlarıyla sahiplerini bulacak. 32 GB cep telefonu 2 bin 949 TL, 64 GB cep telefonu ise 3 bin 899 TL olacak.

25 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 2.949 TL'ye telefon satılacak!

Blender seti 799 TL'den 6 taksit ile satılacak. Orta boy çaydanlık 279 TL olacak.

25 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 2.949 TL'ye telefon satılacak!

55 İNÇ 4K ultra HD televizyon 9.999 TL'den satılacak. Peşin fiyatına 4 taksit olacak.

25 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 2.949 TL'ye telefon satılacak!

Kablolu kulaklık 199 TL'ye BİM mağazalarında olacak.

25 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 2.949 TL'ye telefon satılacak!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında ilginç anlar! Oda başkanı böyle isyan ettiCanlı yayında ilginç anlar! Oda başkanı böyle isyan etti
Sıfır otomobilde matrah heyecanı! İşte adım adım matrah hesabıSıfır otomobilde matrah heyecanı! İşte adım adım matrah hesabı
Altındaki yükseliş olay olmuştu! Bir yeni hamle de Darphane'denAltındaki yükseliş olay olmuştu! Bir yeni hamle de Darphane'den
Anahtar Kelimeler:
Bim aktüel aktüel kataloğu mağaza

En Çok Okunan Haberler

Kazadan 10 dakika önce bana dedi ki...

Kazadan 10 dakika önce bana dedi ki...

Otomobil piyasası hareketlendi! "Parasını şimdiden verelim"

Otomobil piyasası hareketlendi! "Parasını şimdiden verelim"

Saplantılı savcı, meslektaşının kâbusu oldu! 'Karımdan boşanmadan...'

Saplantılı savcı, meslektaşının kâbusu oldu! 'Karımdan boşanmadan...'

Benzine üçüncü indirim geliyor!

Benzine üçüncü indirim geliyor!

Sıfır faizli kredi fırsatı: 300 bin TL verilecek! İşte başvuru şartları

Sıfır faizli kredi fırsatı: 300 bin TL verilecek! İşte başvuru şartları

Dünyanın en yükseklerinden! Bugün açılıyor

Dünyanın en yükseklerinden! Bugün açılıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Savaşmayı bırakıp sevişmeye başladılar: O gün YASAKLANDI

Savaşmayı bırakıp sevişmeye başladılar: O gün YASAKLANDI

Canınızı sıkmayın! Bu sorunun çözümü evinizde

Canınızı sıkmayın! Bu sorunun çözümü evinizde

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Korkunç gerçek! Sizde de varsa doktora koşun

Korkunç gerçek! Sizde de varsa doktora koşun

Ölen kızının kalp atışlarını dinleyince göz yaşlarını tutamadı!

Ölen kızının kalp atışlarını dinleyince göz yaşlarını tutamadı!

Herkesin hayran kaldığı iPhone 14 serisinin çok sevilen iki modelini sizin için karşılaştırdık!

Herkesin hayran kaldığı iPhone 14 serisinin çok sevilen iki modelini sizin için karşılaştırdık!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.