25 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 2.949 TL'ye telefon satılacak!

BİM'de 25 Kasım Cuma itibarıyla birçok uygun fiyatlı ürün müşterileriyle buluşacak. Mutfak araç gereçleri, tekstil, elektronik eşya alanında birçok ürün BİM mağazalarında olacak. 32 GB cep telefonu 2 bin 949 TL'den satılacak.

BİM 25 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Cep telefonları uygun fiyatlarıyla sahiplerini bulacak. 32 GB cep telefonu 2 bin 949 TL, 64 GB cep telefonu ise 3 bin 899 TL olacak.

Blender seti 799 TL'den 6 taksit ile satılacak. Orta boy çaydanlık 279 TL olacak.

55 İNÇ 4K ultra HD televizyon 9.999 TL'den satılacak. Peşin fiyatına 4 taksit olacak.

Kablolu kulaklık 199 TL'ye BİM mağazalarında olacak.





