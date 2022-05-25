25 Mayıs 14 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları 25 Mayıs 2022 Çarşamba!

Altın bilezik fiyatları, düğünü olan veya yatırım için alım yapmak isteyen kişiler tarafından merak konusu oldu. Düğün sezonunun yaklaşması ile birlikte vatandaşlar 25 Mayıs 22 ayar altın bilezik ne kadar? sorusunun yanıtını öğrenmek için internette araştırma yapıyor. İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATLARI

22 ayar altın bilezik önceki kapanışını 871,78 TL üzerinden yaptı. 22 ayar bilezik, 881,08 TL alış ve 890,83 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATLARI

18 ayar altın önceki kapanışını 705,35 TL üzerinden yaptı. 18 ayar altın ise 704,08 TL alış ve 704,20 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATLARI

14 ayar altın önceki kapanışını 638,80 TL üzerinden yaptı. 18 ayar altın ise 530,43 TL alış ve 638,28TL satış fiyatına sahip.



