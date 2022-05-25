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25 Mayıs 14 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları 25 Mayıs 2022 Çarşamba!

25.05.2022 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

25 Mayıs 2022 Çarşamba, yani haftanın üçüncü gününde "22 ayar bilezik ne kadar?" sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak edildi. Rusya Ukrayna savaşı sonrası döviz kurları ile birlikte altındaki son durum yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki 25 Mayıs 22 ayar altın bilezik ne kadar? İşte 25 Mayıs 2022 Çarşamba 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

25 Mayıs 14 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları 25 Mayıs 2022 Çarşamba!

Altın bilezik fiyatları, düğünü olan veya yatırım için alım yapmak isteyen kişiler tarafından merak konusu oldu. Düğün sezonunun yaklaşması ile birlikte vatandaşlar 25 Mayıs 22 ayar altın bilezik ne kadar? sorusunun yanıtını öğrenmek için internette araştırma yapıyor. İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATLARI

22 ayar altın bilezik önceki kapanışını 871,78 TL üzerinden yaptı. 22 ayar bilezik, 881,08 TL alış ve 890,83 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

19 Mayıs 14 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

18 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATLARI

18 ayar altın önceki kapanışını 705,35 TL üzerinden yaptı. 18 ayar altın ise 704,08 TL alış ve 704,20 TL satış fiyatına sahip.

19 Mayıs 14 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATLARI

14 ayar altın önceki kapanışını 638,80 TL üzerinden yaptı. 18 ayar altın ise 530,43 TL alış ve 638,28TL satış fiyatına sahip.

ALTIN FİYATLARI 25 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA! 25 Mayıs 2022 bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu? Altın fiyatlarında son durum!ALTIN FİYATLARI 25 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA! 25 Mayıs 2022 bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu? Altın fiyatlarında son durum!


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