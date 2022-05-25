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ALTIN FİYATLARI 25 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA! 25 Mayıs 2022 bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu? Altın fiyatlarında son durum!

25.05.2022 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları 25 Mayıs Çarşamba günü, yani haftanın üçüncü gününde vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak edildi. Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları düğün sezonunun yaklaşması sebebiyle internette araştırılmaya başlandı. Peki 25 Mayıs 2022 bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte 25 Mayıs 2022 Çarşamba günü canlı altın fiyatları son dakika verileri…

ALTIN FİYATLARI 25 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA! 25 Mayıs 2022 bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu? Altın fiyatlarında son durum!

Altın fiyatları 25 Mayıs Çarşamba günü de vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. 25 Mayıs tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki 25 Mayıs 2022 bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte 25 Mayıs 2022 Çarşamba günü son dakika altın fiyatları...

25 MAYIS GRAM, YARIM, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları 25 Mayıs Çarşamba günü, yani haftanın üçüncü gününde kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

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GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 966,24 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 964,49 lira satış fiyatı 964,66 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.368,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.273,00 TL satış fiyatı 6.362,00 TL üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.196,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre yukarıyı gösteriyor. Yarım altın 3.141,00 TL alış ve 3.193,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.597 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 25 Mayıs itibariyle 1.571,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.595,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

TAM ALTIN ALIŞ: 6.170,00 TL

TAM ALTIN SATIŞ: 6.255,00 TL

25 Mayıs 14 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları 25 Mayıs 2022 Çarşamba!25 Mayıs 14 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları 25 Mayıs 2022 Çarşamba!


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