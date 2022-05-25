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25 Mayıs dolar ne kadar? Dolar, euro ne kadar oldu? İşte güncel döviz kuru 25 Mayıs 2022 Çarşamba!

25.05.2022 07:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ne kadar? 25 Mayıs Çarşamba günü sabah saatlerinden bu yana vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Dolar/TL kuru geçtiğimiz gün 16.15'in üzerini görmüştü. Peki 25 Mayıs dolar ne kadar? Euro ne kadar, kaç TL oldu? İşte 25 Mayıs 2022 Çarşamba güncel döviz kuru ve detaylar...

25 Mayıs dolar ne kadar? Dolar, euro ne kadar oldu? İşte güncel döviz kuru 25 Mayıs 2022 Çarşamba!

Dolar ne kadar? sorusunun yanıtı ile euro'da son durum 25 Mayıs Çarşamba günü, yani haftanın üçüncü günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Peki 25 Mayıs dolar ne kadar? Dolar, Euro ne kadar, kaç TL? İşte 25 Mayıs 2022 Salı güncel döviz kuru ve ayrıntılar...

dolar

DOLAR NE KADAR? 25 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA

Önceki kapanışını 16,1284 TL'den yapan Dolar, geçtiğimiz gün 16,0980 TL alış fiyatından, 16,1588 TL satış fiyatından işlem gördü.

25 Mayıs güncel dolar ve euro bilgisine piyasalar açıldığında eş zamanlı olarak yer verilecektir...

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EURO NE KADAR?

Önceki kapanışını 17,2791 TL'den yapan euro, geçtiğimiz gün 17,2420 TL alış fiyatından, 17,3164 TL satış fiyatından işlem görüyor.

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döviz Euro
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