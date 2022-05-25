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25 Mayıs sigaraya zam geldi mi? Sigara zammı sonrası fiyatlar ne kadar oldu? İşte 25 Mayıs 2022 güncel sigara fiyatları...

25.05.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşlar 25 Mayıs günü güncel sigara fiyatlarını ve fiyat listesini yakından takip ediyor. Konuyla ilgili güncel açıklamalar ve zamlı fiyat listesi merak edilirken, "25 Mayıs'ta sigaraya zam geldi mi?" sorusuna da yanıt aranıyor. Peki sigaraya yeni bir zam geldi mi? Sigara zammı sonrası fiyatlar ne kadar oldu? İşte güncel sigara fiyatları...

25 Mayıs sigaraya zam geldi mi? Sigara zammı sonrası fiyatlar ne kadar oldu? İşte 25 Mayıs 2022 güncel sigara fiyatları...

25 Mayıs günü güncel sigara fiyatları ve sigaraya yeni zam gelip gelmediği merak ediliyor. 2022 yılında sigaraya toplamda 3 kez zam uygulaması gerçekleşmişti. Yapılan son zamla birlikte 8 TL'lik artış göstermişti. Yapılan zam uygulamalarıyla beraber en ucuz ve en pahalı sigara fiyatı değişikliğe uğramıştı. Peki sigaraya tekrar zam geldi mi?

25 MAYIS SİGARAYA YENİ ZAM GELDİ Mİ?

Vatandaşlar, sosyal medyada yayılan söylentiler üzerine yeni bir zam gelip gelmeyeceği hakkında "245Mayıs 2022 sigaraya zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu?" sorularının yanıtını araştırıyor. Uygulanan son sigara zammı sonrası sigara fiyatları listesi de merak ediliyor.

Bugün yeni bir sigara zammı hakkında açıklama yapılmadı. 25 Mayıs 2022 Çarşamba günü güncel sigara fiyatları ise aşağıdaki gibi olmuş oldu.

EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATI NE KADAR?

sigara

Mayıs sigara zammının ardından en düşük sigara fiyatı 25,50 TL olurken en yüksek sigara fiyatı 40 TL'yi görmüş oldu.


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