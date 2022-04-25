FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 25 Nisan 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 25 Nisan 2022 Pazartesi 14, 18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

25 Nisan 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 25 Nisan 2022 Pazartesi 14, 18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

25.04.2022 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

25 Nisan 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? sorusunun yanıtı alım satım yapacak vatandaşlar ile düğün sezonunun yaklaşması sebebiyle güncel fiyatları öğrenmek isteyen kişiler tarafından internette en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları bu hafta da ilgiyle takip edildi. İşte 25 Nisan 2022 Pazartesi gününün altın bilezik fiyatları...

25 Nisan 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 25 Nisan 2022 Pazartesi 14, 18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

25 Nisan Pazartesi günü "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürmüştü. Peki 25 Nisan 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? İşte son durum...

25 NİSAN'DA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

25 Nisan 2022 Pazartesi günü 22 ayar bilezik fiyatları kırmızı yönlü ibreyi gösteriyor.

altin_110

Bir önceki kapanışını 847,03 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 835,48 TL alış fiyatı ile 840,80 TL satış fiyatına sahip.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Bir önceki kapanışını 668,44 TL üzerinden yapan 18 ayar altın fiyatları ise 667,72 TL alış, 667,82 satış fiyatından işlem görüyor.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Bir önceki kapanışını 607,83 TL üzerinden yapan 14 ayar altın fiyatları ise 500,77 TL alış fiyatı ile 602,28 TL satış fiyatından işlem görüyor. TL satış fiyatından işlem görüyor.

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın alış: 910,78 TL

Gram altın satış: 911,02 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 5.930,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 6.003,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

YARIM ALTIN KAÇ TL?

Yarım altın alış: 2.969,00 TL

Yarım altın satış: 3.012,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 1.484,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.505,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

TAM ALTIN KAÇ TL?

Tam altın alış: 5.994,00 TL

Tam altın satış: 6.052,00 TL

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bitcoin kaç TL? 25 Nisan 2022 PazartesiBitcoin kaç TL? 25 Nisan 2022 Pazartesi
Memur, işçi ve emekli maaşlarına artış...Memur, işçi ve emekli maaşlarına artış...
3 ayda 1 milyon 30 bin 869 dolar kazandırdı3 ayda 1 milyon 30 bin 869 dolar kazandırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Yanlışlıkla" milyoner oldu!

"Yanlışlıkla" milyoner oldu!

Hastane savaş alanına döndü! Bakan Koca'dan açıklama geldi

Hastane savaş alanına döndü! Bakan Koca'dan açıklama geldi

Yargıtay'dan milyonlarca araç sahibini ilgilendiren 'trafik sigortası' kararı

Yargıtay'dan milyonlarca araç sahibini ilgilendiren 'trafik sigortası' kararı

Tarifi sır gibi saklanıyor! Günlük kazancı 27 bin lira

Tarifi sır gibi saklanıyor! Günlük kazancı 27 bin lira

500 TL banknot mu geliyor?

500 TL banknot mu geliyor?

Araba almak isteyenlere kötü haber!

Araba almak isteyenlere kötü haber!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kız arkadaşının kız kardeşini bakın nereden tanıyordu

Kız arkadaşının kız kardeşini bakın nereden tanıyordu

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Yeni keşif heyecanlandırdı! “Peribacasından şehir diyoruz”

Yeni keşif heyecanlandırdı! “Peribacasından şehir diyoruz”

Aralarındaki yaş farkı olay oldu! “Baban gibi duruyor”

Aralarındaki yaş farkı olay oldu! “Baban gibi duruyor”

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.