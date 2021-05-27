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26 Mayıs - 1 Haziran ŞOK aktüel ürünler kataloğu | ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

27.05.2021 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

26 Mayıs - 1 Haziran 2021 haftasının ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Vatandaşlar ve alışveriş tutkunları merakla ŞOK aktüel ürünler kataloğunu beklemeye koyulmuştu. Peki ŞOK market şubelerinde ve Cepte Şok'ta geçerli olacak birbirinden farklı ürünlerin yer aldığı katalogda neler var? ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta neler var? İşte 26 Mayıs - 1 Haziran 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...

26 Mayıs - 1 Haziran ŞOK aktüel ürünler kataloğu | ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

Alışveriş tutkunları ve ihtiyaçlarına yönelik alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar merakla ŞOK aktüel ürünler kataloğunu beklemeye koyulmuştu. ŞOK market şubelerinde ve Cepte Şok'ta geçerli olacak birbirinden farklı ürünlerin yer aldığı 26 Mayıs - 1 Haziran 2021 katalogu yayınlandı. Peki ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

26 MAYIS - 1 HAZİRAN 2021 ŞOK AKTÜEL KATALOĞU... ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?

ŞOK aktüel ürünler kataloğunun ilk sayfasında Magnum Mini 6'lı 19,25 TL'den, Rinso Toz Deterjan ise 39.90 TL'den tüketicinin beğenisine sunulmuştur. Colgate Total Beyazlık Diş Fırçası ise 16,77 TL'den satışa girmiştir. Bu haftaki aktüel ürünler arasında böceksavar ve sineksavar ilaçlar da yer alıyor.

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Kataloğun ikinci sayfasında Target 90S Masajlı Koşu Bandı 3299 TL'den satışa sunuldu. Blitz marka Dijital Baskül ise 54,90 TL'den tüketicinin beğenisine sunuldu.

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Bu haftaki kataloğun üçüncü sayfasında Krone Pilates/Yoga Topu 54,90 TL'den, Cosfer PVC Dumbell Seti ise 39,95 TL'den satışa sunuldu.

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