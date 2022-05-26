Kripto para piyasasına ilişkin son dakika gelişmeleri vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Ethereum, Dogecoin, Ripple da en çok araştırılan kripto paralar arasında yer alıyor. Peki 26 Mayıs Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar? İşte merak edilenler...

BİTCOİN KAÇ TL? 26 MAYIS 2022 PERŞEMBE

26 Mayıs Perşembe günü Bitcoin alış fiyatı 487.501,82 TL, Bitcoin satış fiyatı ise 487.501,66 TL oldu.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin, 26 Mayıs Perşembe günü yüzde 1,08 değer kaybetti. Bitcoin'in alış fiyatı 29.798,40 , Bitcoin'in satış fiyatı 29.798,39 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum 26 Mayıs Perşembe günü yüzde 3,32 değer kaybetti. Ethereum'un alış fiyatı 1.942,0800 dolar, satış fiyatı ise 1.942,0700 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 26 MAYIS 2022 PERŞEMBE

26 Mayıs Perşembe günü Ethereum'un alış fiyatı 31.772,4288 TL, satış fiyatı 31.772,2652 TL'dir.

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin 26 Mayıs Perşembe günü yüzde 1,20 değer kaybetti. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0827 Dolar, satış fiyatı ise 0,0826 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 26 MAYIS 2022 PERŞEMBE

26 Mayıs Perşembe günü Dogecoin alış fiyatı 1,3530 , satış fiyatı ise 1,3513 oldu.

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple 26 Mayıs Perşembe günü yüzde 0,61 değer kaybetti. Ripple alış fiyatı 0,4081 Dolar, satış fiyatı ise 0,4080 Dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 26 MAYIS 2022 PERŞEMBE

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 6,6765 TL, satış fiyatı ise 6,6749 TL oldu.

