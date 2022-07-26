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26 Temmuz 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları! 26 Temmuz 2022 Salı

26.07.2022 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın bilezik fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri düğün sezonunun gelmesi sebebiyle 26 Temmuz Salı günü, yani haftanın ikinci gününde de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Birçok kişi "22 ayar bilezik ne kadar?" sorusunun yanıtını öğrenmek için internette araştırma yapıyor. 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları ile ilgili detaylar haberimizde. İşte 26 Temmuz Salı günü güncel altın bilezik fiyatları...

26 Temmuz 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları! 26 Temmuz 2022 Salı

26 Temmuz Salı günü, yani haftanın ikinci gününde "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabı vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Geçtiğimiz hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürmüştü. Peki 26 Temmuz 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu?

26 TEMMUZ'DA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

26 Temmuz Salı günü 22 ayar bilezik fiyatları aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

altin_110

Bir önceki kapanışını 923,35 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, 26 Temmuz 2022 itibariyle 904,04 TL alış ve 910,70 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL! 26 Temmuz 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? Güncel altın fiyatları! 26 Temmuz 2022 SalıALTIN FİYATLARI GÜNCEL! 26 Temmuz 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? Güncel altın fiyatları! 26 Temmuz 2022 Salı

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

altin-rezervi-20-ton-altin-ne-kadar

Önceki kapanışını 717,64 TL'den yapan 18 ayar altın ise 722,01 TL alış ve 722,13 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 656,27 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise %0,37 değişim yaşadı ve bugün yeşil renkli ibreyi gösteriyor.

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14 ayar altın 548,39 TL alış ve 658,72 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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Anahtar Kelimeler:
altın bilezik fiyat
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