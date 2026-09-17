26 yıllık firma konkordato sürecine girdi! Mahkemeden geçici mühlet

İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, konkordato başvurusunda bulunan Lampist Dış Ticaret Anonim Şirketi ve Çiğdem Özyetkin hakkında geçici mühlet uygulanmasına karar verdi. Karar, 11 Eylül 2026 günü saat 15.30 itibarıyla yürürlüğe girdi.

Mahkeme tarafından verilen karar doğrultusunda konkordato sürecinin takibi için üç kişilik komiser heyeti oluşturuldu. Geçici mühletin süresi 3 ay olarak belirlendi.

KONKORDATO SÜRECİNDE ÜÇ İSİM GÖREVLENDİRİLDİ

Kararda, şirket ve Çiğdem Özyetkin için konkordato komiserliği görevine SMMM-Bağımsız Denetçi Doğan Gül, SMMM Şeyma Çalışkan Çavdar ve hukukçu İsmail Kocabayıkoğlu’nun getirildiği kaydedildi.

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 432554-0 sicil numarasında kayıtlı bulunan Lampist Dış Ticaret Anonim Şirketi hakkındaki geçici mühlet kararının, İcra ve İflas Kanunu’nun 288. maddesi uyarınca kamuoyuna duyurulması gerektiği belirtildi.

ALACAKLILAR İÇİN BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI

Konkordato talebine karşı çıkmak isteyen alacaklılara ise ilan tarihinden itibaren 7 günlük kesin süre tanındı. Bu süre içinde mahkemeye dilekçeyle başvuru yapılabileceği bildirildi.

İtirazda bulunacak alacaklıların, konkordato mühleti verilmesini gerektiren şartların mevcut olmadığını delilleriyle ortaya koyarak talebin reddedilmesini isteyebileceği açıklandı.