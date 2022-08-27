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27 Ağustos 14 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar oldu?

27.08.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

27 Ağustos Cumartesi günü altın ve altın bilezik fiyatları günün en çok merak edilen konuları arasında yer aldı. Bilindiği üzere altın fiyatlarında bir düşüş yaşandı. Bu gelişmeyle beraber "Altın bilezik ne kadar oldu?" sorusu gündeme geldi. İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik güncel fiyatları...

27 Ağustos 14 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar oldu?

Altın ve altın bilezik fiyatları son dakika gelişmeleriyle yakından takip edilioyor. Hem vatandaşların hem de yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatları gündemden düşmüyor. Peki, 27 Ağustos 14 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar oldu? İşte güncel altın bilezik fiyatları...

altınlar karışık

ALTIN BİLEZİK FİYATLARINDA DURUM NE?

Altın bilezik fiyatlarında bugün düşüş yaşandı. Altın fiyatlarında ibre kırmızı renkte ve aşağı yönlü oldu.

bilezik altın 2

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik alış: 561,59 TL
14 ayar altın bilezik satış: 671,12 TL

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bilezik alış: 747,55 TL
18 ayar altın bilezik satış: 748,42 TL

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR OLDU?

22 ayar altın bilezik alış: 926,84 TL
22 ayar altın bilezik satış: 958,06 TL


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Anahtar Kelimeler:
Altın altın bilezik 14 ayar 22 ayar 18 ayar
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