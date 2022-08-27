Altın ve altın bilezik fiyatları son dakika gelişmeleriyle yakından takip edilioyor. Hem vatandaşların hem de yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatları gündemden düşmüyor. Peki, 27 Ağustos 14 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar oldu? İşte güncel altın bilezik fiyatları...

ALTIN BİLEZİK FİYATLARINDA DURUM NE?

Altın bilezik fiyatlarında bugün düşüş yaşandı. Altın fiyatlarında ibre kırmızı renkte ve aşağı yönlü oldu.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik alış: 561,59 TL

14 ayar altın bilezik satış: 671,12 TL

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bilezik alış: 747,55 TL

18 ayar altın bilezik satış: 748,42 TL

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR OLDU?

22 ayar altın bilezik alış: 926,84 TL

22 ayar altın bilezik satış: 958,06 TL



