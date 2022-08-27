Altın ve altın bilezik fiyatları son dakika gelişmeleriyle yakından takip edilioyor. Hem vatandaşların hem de yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatları gündemden düşmüyor. Peki, 27 Ağustos 14 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar oldu? İşte güncel altın bilezik fiyatları...
Altın bilezik fiyatlarında bugün düşüş yaşandı. Altın fiyatlarında ibre kırmızı renkte ve aşağı yönlü oldu.
14 ayar altın bilezik alış: 561,59 TL
14 ayar altın bilezik satış: 671,12 TL
18 ayar altın bilezik alış: 747,55 TL
18 ayar altın bilezik satış: 748,42 TL
22 ayar altın bilezik alış: 926,84 TL
22 ayar altın bilezik satış: 958,06 TL
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