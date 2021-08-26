27 Ağustos Cuma BİM aktüel ürünler listesi! Bu hafta uygun fiyata tablet satışta!

Tabletin dışında elektronik ihtiyaç çantası, wifi yazıcı, HP el çantası, kablosuz mouse, HP kablolu klavye ve mouse seti, Xiaomi Wi-fi pro sinyal güçlendirici gibi birçok elektronik ürün de 27 Ağustos Cuma gününden itibaren satışa sunuluyor.

İşte BİM’in 27 Ağustos Cuma günü için yayınladığı aktüel ürünler listesi…

Hometech Tablet 1.099,00 TL

Hometech Elektronik İhtiyaç Çantası 109,00 TL

HP Wifi Yazıcı 2710 399,00 TL

HP Essential El Çantası 15,6 99,90 TL

HP Kablosuz Mouse X200 99,90 TL

HP Kablolu Klavye ve Mouse Seti 160 129,00 TL

Xiaomi Wi-fi Pro Sinyal Güçlendirici 99,90 TL

Polosmart Smart Pro PSSW04 Akıllı Bileklik 49,90 TL

Katlanır Mini Laptop Masası 79,90 TL

Telefon Tutucu/Tripod 17,90 TL

Polosmart Tablet ve Telefon Standı 19,90 TL

Skymaster Smart Drone SD03 249,00 TL

Karaoke Mikrofon ve Işık Küresi 79,90 TL

House Pratik Mıknatıslı Yazı Tahtası 39,90 TL

House Pratik Renkli Dokunmatik Gece Lambası 49,90 TL

Kulaklık Kılıfı 19,90 TL

Lionesse Çıtçıtlı Kablo Tutucu 5,95 TL

Lionesse Kablo Koruyucu 5,95 TL

Fakir Buharlı Ütü DB1109B 199,00 TL

Fakir Waffle Makinesi 329,00 TL

Fakir Çay Makinesi Chaiwan 229,00 TL

Fakir Dik Durabilen Süpürge 229,00 TL

Schwartz Kablosuz Profesyonel Saç Kesme Makinesi 149,00 TL

Schwartz Kulak Burun Kıl Alma Cihazı 22,90 TL

Relax Musluklu Çelik Termos 3,5 L 179,00 TL

Relaxx Çelik Termos 2 L 79,90 TL

Katlanır Yatak 229,00 TL

Casilda Home Mikrofiber Yorgan Tek Kişilik 59,90 TL

Casilda Home Mikrofiber Yorgan Çift Kişilik 79,90 TL

%100 Organik Pamuk Lastikli Çarşaf Tek Kişilik 26,90 TL

%100 Organik Pamuk Lastikli Çarşaf Çift Kişilik 34,90 TL

Bordürlü Banyo Havlusu 14,90 TL

Yüz Havlusu 7,90 TL

Deri Kemer Erkek 27,90 TL

Kesilebilen Pizza Oyunu 14,90 TL

Katlanabilir Alüminyum Kamp Masası 139,00 TL

Chef's Granit Efektli Krep Tava 29,90 TL

Paşabahçe Borcam Kase 24,90







