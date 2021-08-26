FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 27 Ağustos Cuma BİM aktüel ürünler listesi! Bu hafta uygun fiyata tablet satışta!

27 Ağustos Cuma BİM aktüel ürünler listesi! Bu hafta uygun fiyata tablet satışta!

26.08.2021 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her hafta birbirinden farklı ürün çeşidini, indirimli bir şekilde müşterileriyle buluşturan BİM’in 27 Ağustos Cuma gününe özel aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM’de bu hafta Hometech tablet, uygun fiyattan satılıyor.

27 Ağustos Cuma BİM aktüel ürünler listesi! Bu hafta uygun fiyata tablet satışta!

Tabletin dışında elektronik ihtiyaç çantası, wifi yazıcı, HP el çantası, kablosuz mouse, HP kablolu klavye ve mouse seti, Xiaomi Wi-fi pro sinyal güçlendirici gibi birçok elektronik ürün de 27 Ağustos Cuma gününden itibaren satışa sunuluyor.

İşte BİM’in 27 Ağustos Cuma günü için yayınladığı aktüel ürünler listesi…

Hometech Tablet 1.099,00 TL
Hometech Elektronik İhtiyaç Çantası 109,00 TL
HP Wifi Yazıcı 2710 399,00 TL
HP Essential El Çantası 15,6 99,90 TL
HP Kablosuz Mouse X200 99,90 TL
HP Kablolu Klavye ve Mouse Seti 160 129,00 TL
Xiaomi Wi-fi Pro Sinyal Güçlendirici 99,90 TL
Polosmart Smart Pro PSSW04 Akıllı Bileklik 49,90 TL
Katlanır Mini Laptop Masası 79,90 TL
Telefon Tutucu/Tripod 17,90 TL
Polosmart Tablet ve Telefon Standı 19,90 TL
Skymaster Smart Drone SD03 249,00 TL
Karaoke Mikrofon ve Işık Küresi 79,90 TL
House Pratik Mıknatıslı Yazı Tahtası 39,90 TL
House Pratik Renkli Dokunmatik Gece Lambası 49,90 TL
Kulaklık Kılıfı 19,90 TL
Lionesse Çıtçıtlı Kablo Tutucu 5,95 TL
Lionesse Kablo Koruyucu 5,95 TL
Fakir Buharlı Ütü DB1109B 199,00 TL
Fakir Waffle Makinesi 329,00 TL
Fakir Çay Makinesi Chaiwan 229,00 TL
Fakir Dik Durabilen Süpürge 229,00 TL
Schwartz Kablosuz Profesyonel Saç Kesme Makinesi 149,00 TL
Schwartz Kulak Burun Kıl Alma Cihazı 22,90 TL
Relax Musluklu Çelik Termos 3,5 L 179,00 TL
Relaxx Çelik Termos 2 L 79,90 TL
Katlanır Yatak 229,00 TL
Casilda Home Mikrofiber Yorgan Tek Kişilik 59,90 TL
Casilda Home Mikrofiber Yorgan Çift Kişilik 79,90 TL
%100 Organik Pamuk Lastikli Çarşaf Tek Kişilik 26,90 TL
%100 Organik Pamuk Lastikli Çarşaf Çift Kişilik 34,90 TL
Bordürlü Banyo Havlusu 14,90 TL
Yüz Havlusu 7,90 TL
Deri Kemer Erkek 27,90 TL
Kesilebilen Pizza Oyunu 14,90 TL
Katlanabilir Alüminyum Kamp Masası 139,00 TL
Chef's Granit Efektli Krep Tava 29,90 TL
Paşabahçe Borcam Kase 24,90
Ekran Resmi 2021-08-26 00.34.48

Ekran Resmi 2021-08-26 00.35.06

Ekran Resmi 2021-08-26 00.35.18

Ekran Resmi 2021-08-26 00.35.27

Ekran Resmi 2021-08-26 00.35.35

Ekran Resmi 2021-08-26 00.35.47

Ekran Resmi 2021-08-26 00.35.56

Ekran Resmi 2021-08-26 00.36.05

Ekran Resmi 2021-08-26 00.36.13

Ekran Resmi 2021-08-26 00.36.21

Ekran Resmi 2021-08-26 00.36.29

Ekran Resmi 2021-08-26 00.36.40

Ekran Resmi 2021-08-26 00.36.49

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Moda tutkunu iki yaşındaki kız çocuğu sosyal medya fenomeni olduModa tutkunu iki yaşındaki kız çocuğu sosyal medya fenomeni oldu
PARTNERKürtçe çıkışı olay oldu! Herkes Didem Arslan Yılmaz'ın aslen nereli olduğunu araştırıyorKürtçe çıkışı olay oldu! Herkes Didem Arslan Yılmaz'ın aslen nereli olduğunu araştırıyor
900 gün sürecek tadilat! Trafiğe kapatılacak mı?900 gün sürecek tadilat! Trafiğe kapatılacak mı?
Anahtar Kelimeler:
Bim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Borcum vardı" diyerek ağladı! Gözyaşları içinde evinin yanışını izledi

"Borcum vardı" diyerek ağladı! Gözyaşları içinde evinin yanışını izledi

Bir kripto dolandırıcılığı daha! Yüzde yüz kâr vadedip 1 milyar liralık vurgun yaptılar

Bir kripto dolandırıcılığı daha! Yüzde yüz kâr vadedip 1 milyar liralık vurgun yaptılar

Memur ve memur emeklileri dikkat! Yeni gelişme

Memur ve memur emeklileri dikkat! Yeni gelişme

İşte İstanbul'un en değerli semti!

İşte İstanbul'un en değerli semti!

'Yetiştiremezsin' dediler, 2 bin ağaç dikerek başardı

'Yetiştiremezsin' dediler, 2 bin ağaç dikerek başardı

Türkiye ilk olarak komşuya gönderdi!

Türkiye ilk olarak komşuya gönderdi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Memur ve memur emeklisi zam oranı belli oldu

Memur ve memur emeklisi zam oranı belli oldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yargıtay'dan emsal karar: Çalışanlar dikkat! 150 bin lira cezası var

Yargıtay'dan emsal karar: Çalışanlar dikkat! 150 bin lira cezası var

Dede mesleğine yöneldi! Günde 3 ton...

Dede mesleğine yöneldi! Günde 3 ton...

Akaryakıt ürünlerine ÖTV düzenlemesi yapıldı!

Akaryakıt ürünlerine ÖTV düzenlemesi yapıldı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.