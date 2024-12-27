27 Aralık önemli ekonomi başlıkları: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı, TCMB'nin 2025 takvimi belli oldu

Merkez Bankası yılın son faiz kararını dün açıkladı. TCMB, faiz indirim sürecine 250 baz puanla başladı. Metinde aralık enflasyonunun zayıflığına dikkat çekildi. TCMB, muhtemelen bu veriyle gevşeme sürecine daha güvenli başlıyor. İndirim süreci başlasa da metinde şahin ifadeler okundu.

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☑ TCMB, 2025 yılına dair Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı takvimini internet sitesinde yayımladı. İlk toplantı 23 Ocak’ta.

☑ TCMB, aralık ayına ilişkin sektörel enflasyon beklentileri verilerini açıkladı. Verilere göre, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri tüm katılımcı gruplarında gerileme gösterdi.

☑ BBVA, TCMB'nin faiz kararını ‘cesur bir başlangıç’ olarak nitelendirdi. Raporda, “Bugünkü karar, TCMB'nin enflasyon görünümüne ilişkin daha rahat bir duruş sergilediğini ortaya koyuyor. Ancak vergi artışlarıyla birlikte, 2025'in başında enflasyon eğiliminin yukarı yönlü hareket edebileceğine dair belirsizlikler var.” ifadeleri yer aldı.

AJANDA

1 Çok sakin bir veri günü bizi bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu, bitkisel üretim ve gelir dağılımı istatistiklerini açıklayacak.

2 Armada Gıda’nın talep toplaması devam edecek.

3 Pasifik GYO, hisse başına net 0,0208 TL temettü ödeyecek.

MERKEZ BANKASI'NDAN FAİZ İNDİRİMİ KARARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Şubat 2023’ten sonra ilk kez faiz indirimine giderek politika faizini 250 baz puan düşürdü ve %47,50 seviyesine çekti. Aynı zamanda faiz koridorunu daraltarak 600 baz puandan 300 baz puana indiren Merkez Bankası, para politikasında ihtiyatlı bir gevşeme sürecine geçtiğinin sinyalini verdi. Karar metnine eklenen “Kurul, kararlarını enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla alacaktır” ifadesi, para politikasının esnek ve veri odaklı bir stratejiyle ilerleyeceğini ortaya koyuyor. Merkez Bankası, kasım ayında enflasyonun ana eğiliminde yatay bir seyir izlediğini ve aralık ayında düşüş sinyallerinin geldiğini belirtti. Özellikle temel mal enflasyonunun düşük seyrettiği, hizmet enflasyonunda ise iyileşmenin belirginleştiği ifade edildi. Bununla birlikte, enflasyon beklentilerindeki iyileşmelerin henüz risk unsuru olmaktan çıkmadığı vurgulandı. TCMB, yurt içi talepteki dengelenmenin ve Türk lirasındaki reel değerlenmenin dezenflasyon sürecine destek verdiğine dikkat çekti.

Karar metninde, maliye politikasının artan eşgüdümünün dezenflasyon sürecine katkı sağladığına işaret edilirken, sıkı para politikasının enflasyon beklentilerinde kalıcı bir iyileşme sağlanana kadar sürdürüleceği belirtildi. Ayrıca, kredi ve mevduat piyasalarında beklenmeyen gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizmasının ilave makroihtiyati adımlarla destekleneceği ifade edildi. TCMB’nin 250 baz puanlık faiz indirimi, piyasa beklentilerinin üzerinde bir gevşeme adımı olarak yorumlandı. Kararın ardından yayımlanan metinde, dezenflasyon sürecini desteklemek için enflasyon görünümü odaklı ve ihtiyatlı bir duruşun korunacağı vurgulandı. Ayrıca, para politikasının hedeflenen dezenflasyon sürecini destekleyecek sıkılıkta şekillendirileceğinin altı çizildi.

TCMB SEKTÖREL ENFLASYON BEKLENTİLERİNİ AÇIKLADI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayına ilişkin sektörel enflasyon beklentileri verilerini açıkladı. Verilere göre, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri tüm katılımcı gruplarında gerileme gösterdi. Piyasa katılımcılarının enflasyon beklentisi 0,1 puan azalarak yüzde 27,1’e

gerilerken, reel sektör için bu oran 0,2 puan düşüşle yüzde 47,6 seviyesine indi. Hane halkının enflasyon beklentisi ise daha belirgin bir düşüşle 1 puan azalarak yüzde 63,1 olarak kaydedildi.

Bununla birlikte, gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hane halkı oranı, bir önceki aya kıyasla değişmeyerek yüzde 26,3 seviyesinde sabit kaldı. TCMB’nin bu verileri, Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi aracılığıyla finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hane halkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerinin derlenmesiyle oluşturuluyor.

MERKEZ BANKASI'NIN 2025 YILI TAKVİMİ BELLİ OLDU!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılına dair Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı takvimini internet sitesinde yayımladı. Gelecek yıl toplam 8 PPK toplantısı düzenleyecek olan Merkez Bankası, bu toplantıların ardından 8 PPK özeti, 4 Enflasyon Raporu ve 2 Finansal İstikrar Raporu yayımlayacak. 2025 yılındaki ilk toplantısını 23 Ocak’ta

gerçekleştirecek olan TCMB, takip eden PPK toplantılarını sırasıyla 6 Mart, 17 Nisan, 19 Haziran, 24 Temmuz, 11 Eylül ve 11 Aralık tarihlerinde yapacak.

Çarşamba günü yayımlanan 2025 Para Politikası Metni’nde toplantı sayısının 12’den 8’e indirildiği açıklanmıştı. Bu düzenleme, Merkez Bankası’nın kararlarını daha uzun vadeli bir perspektifle ve ihtiyatlı bir şekilde almayı hedeflediğini gösteriyor. Yeni takvim, para politikasında öngörülebilirliği artırmayı ve enflasyon beklentileriyle ilgili iletişim stratejisini güçlendirmeyi amaçlıyor. Banka, bu çerçevede düzenli olarak yayımlayacağı raporlarla piyasaya şeffaf bir şekilde bilgi sağlamaya devam edecek.

BBVA'DAN 'CESUR BAŞLANGIÇ' YORUMU

BBVA, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını ‘cesur bir başlangıç’ olarak nitelendirdi. Raporda, “Bugünkü karar, TCMB'nin enflasyon görünümüne ilişkin daha rahat bir duruş sergilediğini ortaya koyuyor. Ancak vergi artışlarıyla birlikte, 2025'in başında enflasyon eğiliminin yukarı yönlü hareket edebileceğine dair belirsizlikler var.” ifadeleri yer aldı. Rapora göre, vergi artışlarının etkisiyle 2025’in ilk çeyreğinde aylık enflasyonun %2,5-3 arasında, ikinci çeyrekte ise %2-2,5 aralığında olması bekleniyor. Yılın ikinci yarısında ise bu oranların %1,5-2 bandına gerileyeceği tahmin ediliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini 2,5 puan indirerek yüzde 47,50’ye çekmesinin ardından reeskont kredilerinde de geri çekilme görüldü. TCMB'den yapılan açıklamaya göre, ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinde faiz hesaplama yöntemi değiştirildi. Yeni düzenleme ile iskonto oranı hesaplamasında politika faizinin belirli bir oranı esas alınacak. Bu kapsamda, güncel reeskont kredisi toplam faiz maliyeti yüzde 29,93 olarak belirlendi. Daha önce bu oran yüzde 35 seviyesindeydi.

BAKAN BAYRAKTAR'DAN AÇIKLAMALAR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2025 yılına dair enerji politikaları ve bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bayraktar, Türkiye’nin Suriye’ye 210 megavat elektrik sağladığını ve bu kapasitenin artırılması için çalışmalar yapıldığını belirtti. Ayrıca Suriye üzerinden Lübnan’a elektrik tedarik edilmesi konusu da gündemde. 2024’te güneş ve rüzgar enerjisinde rekor kırıldığını belirten Bayraktar, 2025’te iki ayrı YEKA yarışmasıyla 2.000 megavatlık kapasite tahsisi yapılacağını duyurdu.

ÖTV DÜZENLEMELERİ

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, özel tüketim vergisi (ÖTV) muafiyeti kapsamında satın alınabilecek araçlara yönelik düzenlemeler güncellendi. Yeni kararla birlikte, ÖTV muafiyetli taşıt alımında geçerli olan yerlilik oranı yüzde 20’den yüzde 40’a çıkarıldı. Ayrıca, bu kapsamda alınan araçların satışına ilişkin süre de uzatıldı. Önceden 5 yıl olarak belirlenen satış yasağı, 10 yıla çıkarıldı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) haftalık bültenini dün akşam yayımlandı. SPK, Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt AŞ’nin pay başına 125 TL ve Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’nin pay başına 15 TL tutarındaki ilk halka arz başvurularını onayladı. SPK, HUB Girişim Sermayesi’nin 210 milyon TL, Kızılbük GYO’nun 900 milyon TL tutarındaki bedelsiz sermaye artırımını ve Galatasaray Sportif’in 4 milyar 320 milyon TL’lik bedelli sermaye artırımını onayladı.

Kaynak: Fintables