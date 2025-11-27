FİNANS

27 bin TL’yi bile görmüyor: Geçen sene asgari ücreti tutturmuştu! Bu sene ki tahmini üzecek

Ülkemizde milyonlarca çalışanı, onların ailelerini ve işletmeleri yakından ilgilendiren asgari ücretle ilgili artık son viraja girildi. Milyonlarca vatandaşın gözü asgari ücret zammında! Tahminler ise havada uçuşuyor. Geçen sene asgari ücret zammını bire bir doğru tahmin eden HSBC bankasının bu yıl tahmini vatandaşı şimdiden üzdü.

Dünyaca ünlü bankacılık devi HSBC, Türk ekonomisine dair kapsamlı 2026 projeksiyonunu paylaştı. Geçen sene asgari ücret zammını doğru bilen banka, bu sene asgari ücret zammını yüzde 20 olarak öngördü.

HSBC TAHMİNİ VATANDAŞI ÜZDÜ

Bu da vatandaşların tepkisini çekti. Eğer bu tahmin gerçekleşirse yeni asgari ücret 26.524 TL! olmuş olacak…

Asgari ücret sadece asgari ücretle çalışan vatandaşları değil, özel sektörde çalışan kişileri de yakından ilgilendiriyor. Aynı şekilde enflasyon konusunda da ana halter asgari ücret olarak görülüyor.

ECE ÜNER’DEN “TESPİH” GÖNDERMESİ

Halk Tv ana haber sunucusu Ece Üner de bu durumu değerlendirirken, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu eleştirirken "Bu sene eğer asgari ücret zammı yüzde 20 olursa Asgari Ücret Tespit Komisyonu değil biz buraya Asgari Ücret Tespih Komisyonu diyelim" ifadelerini kullandı.

RAPORDAKİ DİĞER DETAYLAR ŞU ŞEKİLDE;

“Yıl sonu itibarıyla manşet enflasyonun %32 düzeyine, gelecek yılın sonunda ise %20 civarına gerileyeceğini tahmin ediyoruz. Kasım ve Aralık aylarına ilişkin aylık fiyat artışı beklentilerimiz sırasıyla %1,1 ve %1,2 seviyesindedir. TCMB ise enflasyon görünümüne daha iyimser yaklaşmakta ve manşet enflasyonun 2026 sonunda %13–19 bandında, orta noktası %16 olacak şekilde gerçekleşeceğini öngörmektedir. Diğer yandan, Kasım ayı Finansal Piyasa Katılımcıları Anketi’nde 12 ay sonrasına dönük enflasyon beklentisi %23,5 olarak ölçülmüştür. Öngörümüz üç temel varsayıma dayanıyor: asgari ücret artışının yaklaşık %20 ile sınırlı kalması, 2026’da reel efektif döviz kurunun genel olarak yatay bir seyir izlemesi ve enflasyon beklentilerinde yukarı ya da aşağı yönlü ani bir kırılma yaşanmaması...”

