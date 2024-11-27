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Fintables

27 Kasım'ın önemli başlıkları... Orta Doğu’da ateşkes zamanı! Beyaz eşya satışları...

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
27.11.2024 10:14
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Türkiye'de ve dünyada ekonomik gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes imzalandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, İstanbul Sanayi Odası Meclis Toplantısı'na katılacak. İşte tüm sıcak gelişmeleri Fintables derledi...

27 Kasım'ın önemli başlıkları... Orta Doğu’da ateşkes zamanı! Beyaz eşya satışları...

TURKBESD verilerine göre beyaz eşya satışları ekim ayında yıllık bazda %32 artışla 4 milyon adede ulaştı. Yurt içi satışlar, Ekim ayında yıllık %40 artışla 924 bin adede yükselirken, ihracat hacmi yıllık %30 artış göstererek 3 milyon adet oldu. Yılın ilk 10 ayı itibarıyla yurt içi satışlarda yıllık %7’lik bir büyüme kaydedilirken, ihracat hacmi yıllık %2 oranında geriledi. Yurt içi piyasada, çamaşır ve kurutma makinelerindeki güçlü performans dikkat çekerken, ihracat tarafında dondurucu ve diğer beyaz eşya ürünleri öne çıktı. Ekim ayı verileri, beyaz eşya satışlarında hem yıllık hem de aylık bazda büyümenin devam ettiğini gösteriyor. Yurt içi pazarda, geçen yılın düşük baz etkisi ve konut satışlarındaki güçlü seyir, satışları destekleyerek son 12 aylık kümülatif verilere göre %8’lik bir büyümeye yol açtı. Ancak ihracat tarafında, Ortadoğu’da geçen yıl Ekim ayında başlayan jeopolitik gerginliklerin etkisiyle yıllık bazda %5 oranında bir düşüş yaşandı. Hanehalkı enflasyon beklentilerindeki katılık, yurt içi talebin öne çekilmesine neden olmuş gibi görünüyor. Ayrıca beyaz eşyacılar için ekim ayı yoğun kampanyalarla geçti. İçerideki canlılığın bir sebebi de bu olabilir.

beyaz

SEKTÖREL ENFLASYON

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan kasım ayı Sektörel Enflasyon Beklentileri raporu, farklı kesimlerin enflasyon beklentilerindeki düşüş eğiliminin sürdüğünü ortaya koydu. Rapora göre, gelecek 12 aya ilişkin yıllık enflasyon beklentileri piyasa katılımcılarında 0,2 puan düşüşle %27,2 seviyesine geriledi. Reel sektörde beklentilerde iyileşme osla da beklenti %47,8 ile çok yüksek. Hanehalkı özelinde, enflasyonun düşeceğini bekleyenlerin oranı bir önceki aya göre 2 puan azalarak %26,3 seviyesine geriledi. Hanehalkının enflasyon beklentisi ise 3,1 puan azalarak %64,1 olarak kaydedildi. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, sektörel enflasyon verilerini değerlendirerek, “Enflasyonun tek haneye düşmesi programımızın en önemli maddesi. Enflasyonda 2025 yılında düşüş güçlü şekilde devam edecek. Dezenflasyon süreci zaman alıyor, önümüzdeki 2-2,5 yılda enflasyonu tek hanelere düşüreceğiz. Kurdaki oynaklıkta çok ciddi azalma var. Hizmet enflasyonundaki katılık çok fazla. Reel sektörün enflasyon beklentisi gerçekçi değil. Kötümser olmak için hiçbir sebep yok” dedi.

TARİFE

ABD’de başkan seçilen Trump, Meksika ve Kanada’yı, yasa dışı göç ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede başarısız olmakla suçlayarak bu ülkelere sert gümrük vergileri uygulanacağını duyurdu. Ancak Trump’ın, Kanada’dan yapılan ithalata %25’lik cezai tarifeler getirme planı, petrol üreticilerinden tepki topladı. ABD’nin ham petrol ithalatının yarısından fazlasını, Kanada sağlıyor. Üreticiler, ithalat azalır ve fiyatlar yükselirse, bunun ABD tüketicilerine yüksek enerji ve benzin maliyetleri olarak yansıyacağı konusunda uyarıda bulunuyor. ABD, dünyanın en büyük petrol üreticisi olmasına rağmen, rafinerilerde işlenmek üzere büyük miktarlarda ham petrol ithal ediyor. Özellikle ABD’nin kuzeyindeki rafineriler, Kanada’dan ithal edilen ağır ham petrole bağımlı. Analistler, Kanada petrolüne tarife uygulanırsa, benzin fiyatlarının artacağını ve rafineri kârlılıklarının düşeceğini öngörüyor. Commodity Context’ten Rory Johnston, Financial Times’a verdiği demeçte, “Tarifeler uygulanırsa, ABD pompa fiyatları yükselecek ve daha pahalı ham madde nedeniyle rafineri marjları zayıflayacak. Yerel üreticiler bu açığı kapatmakta zorlanacak” dedi.

Trump’ın açıklamasının ardından, Meksika pesosu ABD doları karşısında %2,3 değer kaybederken, Kanada doları son dört yılın en düşük seviyesine geriledi.

ATIŞTIRMALIKLAR

  • İsrail basını, Netanyahu liderliğindeki kabinenin Lübnan’da Hizbullah ile ateşkes anlaşmasını onayladığını duyurdu. Anlaşmanın bugün TSİ 11’de yürürlüğe girmesi bekleniyor. Toplantı sonrası bir açıklama yapan Netanyahu, anlaşmayı güvenlik kabinesinin onayına sunacağını ve ateşkes süresinin sahadaki gelişmelere bağlı olacağını ifade etti. Bu gelişme, uzun süredir gerilim yaşayan İsrail ve Hizbullah arasında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gazprombank’ın ABD’nin yaptırım listesine alınmasının Türkiye ile Rusya arasındaki doğalgaz ticaretini doğrudan etkileyeceğini belirtti. Bayraktar, yaptırımdan muafiyet sağlamak amacıyla Dışişleri Bakanlığı’nın Washington yönetimiyle temas halinde olduğunu söyledi. Bayraktar, “Sonuçta arz güvenliği için Türkiye’nin gaza ihtiyacı var. Geçmişte de İran yaptırımları olmuştu, hatırlarsanız. O dönemde doğal gaz için bir muafiyet sağlanmıştı. Benzer bir muafiyeti burada da talep ediyoruz” dedi.

  • Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ömer Gönül, hisse senedi piyasasındaki açığa satış yasağının kaldırılması için teknik çalışmaların sürdüğünü ve yasağın yıl sonundan önce kaldırılabileceğini belirtti. Gönül, katıldığı bir toplantıda, açığa satış yasağının ne zaman kaldırılacağı sorusuna, "Yakında. Çalışıyoruz, olgunlaştıralım, endekslerle ilgili çalışmalarımız da var. Onları bitirdikten sonra" yanıtını verdi. Açığa satış yasağı, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından getirilmişti. Türkiye

  • Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.Toplantıya ilişkin detayları CNBC-e yayınına bağlanan Fibabanka CEO’su Ömer Mert paylaştı. Mert, toplantıda, TCMB’nin kredilerde gevşemeye yakın dönemde gitmeyeceği izlenimini aldıklarını belirtti. Ayrıca, yüzde 2’nin üzerinde bir ek sıkılaştırma beklemediklerini söyledi. Ömer Mert, selektif kredilere yönelik bazı çalışmalar yapıldığını ancak TCMB’nin bu konuda oldukça temkinli bir yaklaşım sergilediğini dile getirdi.

  • Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 6-7 Kasım tarihlerinde gerçekleştirdiği toplantıya dair yayımlanan tutanaklara göre, üyeler enflasyonun düşüşündeki ilerlemenin durması durumunda faiz indirimlerinin yavaşlatılması ya da durdurulması ihtimalini tartıştı. Tutanaklarda, enflasyonun istikrarlı bir şekilde düşmeye devam etmesi halinde “daha nötr bir faiz oranı ayarına doğru kademeli olarak hareket etmenin muhtemelen uygun olacağı” ifade edildi. Tutanaklarda bu belirsizliklerin “politika kısıtlamalarının kademeli olarak azaltılmasını uygun kıldığı” vurgulandı. İsrail basını, Netanyahu liderliğindeki kabinenin Lübnan’da Hizbullah ile ateşkes anlaşmasını onayladığını duyurdu. Anlaşmanın bugün TSİ 11’de yürürlüğe girmesi bekleniyor. Toplantı sonrası bir açıklama yapan Netanyahu, anlaşmayı güvenlik kabinesinin onayına sunacağını ve ateşkes süresinin sahadaki gelişmelere bağlıolacağını ifade etti. Bu gelişme, uzun süredir gerilim yaşayan İsrail ve Hizbullah arasında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gazprombank’ın ABD’nin yaptırım listesine alınmasının Türkiye ile Rusya arasındaki doğalgaz ticaretini doğrudan etkileyeceğini belirtti. Bayraktar, yaptırımdan muafiyet sağlamak amacıyla Dışişleri Bakanlığı’nın Washington yönetimiyle temas halinde olduğunu söyledi. Bayraktar, “Sonuçta arz güvenliği için Türkiye’nin gaza ihtiyacı var. Geçmişte de İran yaptırımları olmuştu, hatırlarsanız. O dönemde doğal gaz için bir muafiyet sağlanmıştı. Benzer bir muafiyeti burada da talep ediyoruz” dedi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ömer Gönül, hisse senedi piyasasındaki açığa satış yasağının kaldırılması için teknik çalışmaların sürdüğünü ve yasağın yıl sonundan önce kaldırılabileceğini belirtti. Gönül, katıldığı bir toplantıda, açığa satış yasağının ne zaman kaldırılacağı sorusuna, "Yakında. Çalışıyoruz, olgunlaştıralım endekslerle ilgili çalışmalarımız da var. Onları bitirdikten sonra" yanıtını verdi.

Açığa satış yasağı, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından getirilmişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.Toplantıya ilişkin detayları CNBC-e yayınına bağlanan Fibabanka CEO’su Ömer Mert paylaştı. Mert, toplantıda, TCMB’nin kredilerde gevşemeye yakın dönemde gitmeyeceği izlenimini aldıklarını belirtti. Ayrıca, yüzde 2’nin üzerinde bir ek sıkılaştırma beklemediklerini söyledi. Ömer Mert, selektif kredilere yönelik bazı çalışmalar yapıldığını ancak TCMB’nin bu konuda oldukça temkinli bir yaklaşım sergilediğini dile getirdi. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 6-7 Kasım tarihlerinde gerçekleştirdiği toplantıya dair yayımlanan tutanaklara göre, üyeler enflasyonun düşüşündeki ilerlemenin durması durumunda faiz indirimlerinin yavaşlatılması ya da durdurulması ihtimalini tartıştı. Tutanaklarda, enflasyonun istikrarlı bir şekilde düşmeye devam etmesi halinde “daha nötr bir faiz oranı ayarına doğru kademeli olarak hareket etmenin muhtemelen uygun olacağı” ifade edildi. Tutanaklarda bu belirsizliklerin “politika kısıtlamalarının kademeli olarak azaltılmasını uygun kıldığı” vurgulandı. İsrail basını, Netanyahu liderliğindeki kabinenin Lübnan’da Hizbullah ile ateşkes anlaşmasını onayladığını duyurdu. Anlaşmanın bugün TSİ 11’de yürürlüğe girmesi bekleniyor. Toplantı sonrası bir açıklama yapan Netanyahu, anlaşmayı güvenlik kabinesinin onayına sunacağını ve ateşkes süresinin sahadaki gelişmelere bağlı olacağını ifade etti. Bu gelişme, uzun süredir gerilim yaşayan İsrail ve Hizbullah arasında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gazprombank’ın ABD’nin yaptırım listesine alınmasının Türkiye ile Rusya arasındaki doğalgaz ticaretini doğrudan etkileyeceğini belirtti. Bayraktar, yaptırımdan muafiyet sağlamak amacıyla Dışişleri Bakanlığı’nın Washington yönetimiyle temas halinde olduğunu söyledi. Bayraktar, “Sonuçta arz güvenliği için Türkiye’nin gaza ihtiyacı var. Geçmişte de İran yaptırımları olmuştu, hatırlarsanız. O dönemde doğal gaz için bir muafiyet sağlanmıştı. Benzer bir muafiyeti burada da talep ediyoruz” dedi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ömer Gönül, hisse senedi piyasasındaki açığa satış yasağının kaldırılması için teknik çalışmaların sürdüğünü ve yasağın yıl sonundan önce kaldırılabileceğini belirtti. Gönül, katıldığı bir toplantıda, açığa satış yasağının ne zaman kaldırılacağı sorusuna, "Yakında. Çalışıyoruz, olgunlaştıralım, endekslerle ilgili çalışmalarımız da var. Onları bitirdikten sonra" yanıtını verdi. Açığa satış yasağı, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından getirilmişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.Toplantıya ilişkin detayları CNBC-e yayınına bağlanan Fibabanka CEO’su Ömer Mert paylaştı. Mert, toplantıda, TCMB’nin kredilerde gevşemeye yakın dönemde gitmeyeceği izlenimini aldıklarını belirtti. Ayrıca, yüzde 2’nin üzerinde bir ek sıkılaştırma beklemediklerini söyledi. Ömer Mert, selektif kredilere yönelik bazı çalışmalar yapıldığını ancak TCMB’nin bu konuda oldukça temkinli bir yaklaşım sergilediğini dile getirdi. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 6-7 Kasım tarihlerinde gerçekleştirdiği toplantıya dair yayımlanan tutanaklara göre, üyeler enflasyonun düşüşündeki ilerlemenin durması durumunda faiz indirimlerinin yavaşlatılması ya da durdurulması ihtimalini tartıştı. Tutanaklarda, enflasyonun istikrarlı bir şekilde düşmeye devam etmesi halinde “daha nötr bir faiz oranı ayarına doğru kademeli olarak hareket etmenin muhtemelen uygun olacağı” ifade edildi. Tutanaklarda bu belirsizliklerin “politika kısıtlamalarının kademeli olarak azaltılmasını uygun kıldığı” vurgulandı.

Kaynak: Fintables

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