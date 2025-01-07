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27 kişi yakalandı! 1,2 milyon TL ve 650 bin TL ceza ödüyorlar... Tarih belli, daha da artacak

07.01.2025 11:15
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Zengin tabiatı ve doğal güzellikleriyle endemik bitkilerinden, birbirinden güzel hayvanlara ev sahipliği yapan Anadolu topraklarında kaçak avcılık ise tehlike saçıyor. Adıyaman'da kaçak avcılığa göz açtırmayan ekipler 2024 yılında 27 kişiye ceza yazdı. Yaban keçisini avlayana 650 bin TL, sırtlan avlayana 1,2 milyon TL ceza kesilirken, yetkililer söz konusu ceza miktarlarının daha da artacağını belirterek tarih verdi.

27 kişi yakalandı! 1,2 milyon TL ve 650 bin TL ceza ödüyorlar... Tarih belli, daha da artacak

Kaçak avcılık, eşsiz tabiatıyla canlılara ev sahipliği yapan Türkiye için tehlike çanlarının çalmasına neden oluyor. Bilinçsiz ve kaçak avcılık yüzünden birçok canlının neslinin devamı tehlikeye giriyor. Kaçak avcılığın önüne geçmek için kar kış, gece gündüz demeden yıl boyu denetim yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan avcılar ise büyük maddi cezalar ödüyor.

YABAN KEÇİSİ AVLAYANA 650 BİN TL CEZA

Yaban keçisi avlayan bir kişiye verilen ceza 650 bin TL iken, ayrıca 5-10 bin arasında da idari para cezası uygulanıyor.

YABAN KECI

Sadece yaban keçisi değil, diğer avlanması yasak yaban hayvanları için de ceza miktarları değişiyor.

SIRTLAN VURANA 1.2 MİLYON TL CEZA

Adıyaman’da varlığı bilinen sırtlanı vuran bir avcı ise 1 milyon 200 bin TL tazminat ödüyor.

CEZA MİKTARI ARTIYOR

Ceza miktarlarının 1 Nisan itibarıyla artacağı öğrenildi.

Dağlık bölgelerde denetimlerini gerçekleştiren ekipler tarafından yakalanan avcıların üzerindeki silahlar ve av belgeleri kontrol ediliyor. Kaçak ava çıktığı belirlenen kişilere, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na göre işlem başlatılıyor.

GFHF

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar Adıyaman Şube Müdürü Dengir Turanlı, “Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü olarak av koruma ve kontrol çalışmalarımız yıl boyu devam etmektedir. Amacımız, yaban hayvanlarının doğal yaşam ortamlarıyla birlikte korunmalarını ve gelişmelerini sağlamak. Yasak avlanmanın özellikle kontrol altına alınmasını, yaban hayatını yönetimini sağlayıp, toplumun bilinçlendirilmesini ve yaban hayatının suç ve kabahatlerin takibini yapmaktır.

"27 KİŞİYE TAZMİNAT CEZASI UYGULADIK"

Geçtiğimiz 2024 yılı içerisinde yaptığımız av koruma ve kontrol çalışmalarında 81 kişiye idari para cezası düzenleyip, 27 kişiye de tazminat cezası uyguladık. Ortalama 2 milyona yakın bir tazminat ve idari para cezası kesildi.

AA

4915 sayılı kara avcılığı kanunu ve 2024-2025 merkez av komisyonu kararları doğrultusunda kaçak avcılığın önüne geçilebilmesi için yıl boyu yedi yirmi dört av koruma ve kontrol çalışmalarını sürdürmeye devam etmekteyiz. Tazminat cezası 650 bin lira; idari para cezası da avcının belge eksikliğine göre değişmektedir" diye konuştu.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Ceza Avcı Avcılar kaçak
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