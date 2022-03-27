27 Mart 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 27 Mart 2022 Pazar 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

27 Mart Pazar günü haftanın yedinci günde "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürmüştü. 22 ayar altın bilezik bugün aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 27 Mart 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...

27 MART'TA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

27 Mart günü piyasaların kapalı olduğu haftanın yedinci günde 22 ayar bilezik fiyatları yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 856,38 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 27 Mart 2022 itibariyle 846,5 TL alış ve 852,19 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 680,85 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 681,38 TL alış ve 681,69 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 613,39 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise %0,10 değişim yaşadı ve bugün yeşil renkli ibreyi gösteriyor.

14 ayar altın 511,55 TL alış ve 614,03 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

